Nordjyske 3F'ere blev hjemme fra forhandlinger: - Vores ansattes helbred er vel også noget værd

AALBORG/KØBENHAVN:Da forligsmand Jan Reckendorff torsdag klokken 18 genoptog OK20-forhandlingerne på byggeriets område, var det uden repræsentanter fra byggegruppen hos 3F Aalborg.

Forligsmanden havde besluttet at genoptage forhandlingerne torsdag, efter han onsdag aften havde lagt op til at sætte forhandlingerne på pause i 14 dage.

- Jeg valgte onsdag aften at afbryde forhandlingerne i Forligsinstitutionen midlertidigt som følge af regeringens tiltag mod coronavirus/covid-19. Forligsinstitutionen har modtaget mange forlig, og jeg finder det derfor hensigtsmæssigt at fortsætte forhandlingerne om fornyelse af de overenskomster, hvor der endnu ikke er opnået forlig. Jeg har i den forbindelse blandt andet lagt vægt på den store betydning, overenskomstforhandlingerne har for arbejdsmarkedets parter, lyder det fra Jan Reckendorff i en pressemeddelelse fra Forligsinstitutionen.

Formanden for 3F Aalborg, Allan Busk, står uforstående over for forligsmandens beslutning, og bakker den nordjyske forhandlingsgruppe op i dens beslutning om at blive hjemme.

- Vores statsminister har vist rettidig omhu og respekt for danskerne ved at lukke den offentlige forvaltning ned for at undgå smitte. Vi er dybt imponeret over hendes handlekraft.

- Så kan man da ikke indkalde folk til store forhandlinger dagen efter. Folk, som for at nå frem, skal med flere offentlige transportmidler. Vores ansattes helbred er vel lige så meget værd som alle dem, der er sendt hjem, siger formand Allan Busk, som i øvrigt regner med, at der er tale om en gigantisk tanketorsk i ”forligsen” – en tanketorsk, som forhåbentlig vil blive rettet, lyder det fra Allan Busk, der foreslår at forlænge de nuværende aftaler i to måneder, når der formentlig er faldet ro over corona-situationen igen.

- Der er noget, der slet ikke harmonerer her. Vi vil akkurat lige gerne som arbejdsgiverne have de her forhandlinger overstået, men der er altså ikke det vigtigste i verden lige nu. Man kan sagtens blive enige om at forlænge de nuværende overenskomster i nogle måneder, siger han.

Vælger at være forsigtige

- Vores forhandlingsgruppe består af tre medlemmer. Den ene ligger hjemme med ondt halsen, og de to andre er meget nervøse ved situationen af hensyn til familien, så jeg kan godt forstå, der har valgt at blive hjemme, siger Allan Busk.

- Jeg har i dag tvunget 75 ud af 90 medarbejdere til at arbejde hjemmefra på grund af corona, heriblandt de to fra forhandlingsudvalget. Så giver det jo ingen mening, jeg skal til at sende dem med fly og metro for at bo på hotel med en masse andre mennesker i en uge på grund af forhandlinger, der sagtens kan udsættes i 14 dage, lyder det fra 3F-formanden.

Aalborg-afdelingen af 3F står ikke alene om at kritisere genoptagelsen af OK20-forhandlingerne. Ifølge Ekstrabladet er 3F-afdelinger i København, Aarhus og Randers rasende over, forligsmanden har indkaldt til yderligere forhandlinger på nuværende tidspunkt.