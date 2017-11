Nordjyske Bank opjusterer

NØRRESUNDBY: Nordjyske Bank fik i årets første ni måneder et overskud efter skat på 196 millioner kroner.

Det er en stigning på 46 procent i forhold til den samme periode i 2016.

Bag den udvikling ligger en stigning i bankens basisindtjening, men først og fremmest, at nedskrivningerne på udlån er styrdykket, fordi bankens mange landbrugskunder har fået en meget bedre økonomi.

Nordjyske Banks ledelse forhøjer forventningerne til basisindtjeningen i hele 2017 en smule i den udsendte regnskabsmeddelelse.

- Vi følger vores plan og er tilfredse med udviklingen i årets tre første kvartaler. Det er vigtigt at notere sig, at den positive udvikling i basisindtjeningen, der er vores vigtigste målepunkt, især er båret af stigende udlån, hvor vi både ser vækst på eksisterende kunder og mange udlån til nye kunder. Væksten i udlån ligger per 30. september på ikke mindre end godt en milliard kroner, siger administrerende direktør direktør Claus Andersen fra Nordjyske Bank.

Nedskrivninger skuffer

- Nettorenterne er under pres på grund af det lave renteniveau, men Nordjyske Bank er i stand til at holde niveauet fra 2. kvartal i år, og det er positivt, siger investeringsøkonom Per Hansen fra NordNet.

Han er dog skuffet over den seneste udvikling i nedskrivninger på udlån.

- Nedskrivninger på udlån er på 16 millioner kroner i 3. kvartal. Det er isoleret set skuffende og fem til 10 millioner kroner større, end man kunne forvente. Måske er det blot et opgør med fortiden. For hele året forventer banken tab og hensættelser på 65 millioner kroner, og det betyder reelt, at der ingen nedskrivninger må komme i 4. kvartal, siger Per Hansen.

Jyske Banks store aktiepost på næsten 39 procent i Nordjyske Bank er sat til salg,

Nordjyske Banks seneste resultat må ifølge Per Hansen virke fremmende for salgsprocessen.

- Nordjyske Bank er nu klar til at flyve fra Jyske Bank. Spørgsmålet er, om Nykredit laver endnu en "club deal" (da Nykredit var med til at købe statens aktiepost i Vestjysk Bank, red.) og byder kurs 145, som jeg tror, er Anders Dams krav til en minimumspris. Nordjyske Bank har udsigt til at lave en egenkapitalforrentning efter skat på 11 til 12 procent i 2018, hvis prisen på mælk og svinekød holder niveauet, siger han.