Nordjyske bankdirektører beroliger kunder: Sådan gør vi, når I rammes af krisen

NORDJYLLAND:Mange nordjyske bank- og sparekassekunder vil i den kommende tid blive økonomisk ramt af corona-virussens hærgen, og spørgsmålet vil melde sig: Får jeg svært ved at betale ydelsen på mit lån, og hvad vil min bank eller sparekasse sige, hvis jeg beder den om at udvise tålmodighed med tilbagebetalingen?

Der lyder beroligende svar fra direktørerne i de tre største nordjyske pengeinstitutter, som NORDJYSKE har talt med.

- Hvis en erhvervskunde har problemer, fordi han er blevet tvunget til at lukke, eller der ingen ordrer kommer i bogen, men vedkommende under normale omstændigheder har en god økonomi, så kan vi vælge at give ham henstand eller hjælpe ham med støtte til likviditeten hen over krisen, siger administrerende direktør Vagn Hansen fra Sparekassen Vendsyssel.

Samme langmodighed vil også omfatte privatkunder.

- Danske virksomheder og privatkunder havde inden den nuværende krise en bundsolid økonomi, og det betyder flere frihedsgrader i denne situation, hvor vi kan understøtte de fornuftige initiativer, som regeringen og Folketinget allerede har taget, siger Vagn Hansen.

Han peger også på, at Finanstilsynet midlertidigt har mildnet kravene til, hvor meget kapital pengeinstitutterne skal have på kistebunden i forhold til deres udlån.

- I vores tilfælde betyder det, at vi kan låne to milliarder kroner mere ud i forhold til tidligere, konstarerer han.

Det er usikkerheden om varigheden, der er det allerværste ved den nuværende krise.

- Usikkerhed over lang sigt er gift for både samfundet og den finansielle sektor,men hvis krisen skulle komme, så var tidspunktet det mindst dårlige for banker og sparekasser, siger Vagn Hansen.

Derfor vil en ny global krise ikke ligne finanskrisen i 2008, der udsprang fra den finansielle sektor.

- I modsætning til dengang svømmer sektoren i dag i likviditet fra store indlånsoverskud, der kan lånes ud, og kapitalgrundlaget er mindst dobbelt så stort som dengang, siger sparekassedirektøren.

Hos Jutlander Bank er budskaberne de samme.

- Vi vil gerne hjælpe vores kunder over midlertidige virkninger af den nuværende krise, hvis det er forsvarligt, for ellers kommer Finanstilsynet efter os, siger administrerende direktør Per Sønderup fra Jutlander Bank.

Uanset om den nærende krise er hurtigt overstået eller bliver langvarig, så vil den trække spor i bankernes regnskaber i de kommende år.

- Tiden med ingen eller meget små nedskrivninger på udlån er slut, men pengeinstitutterne har aldrig været så velpolstrede til at stå imod, som de er i dag, eller haft så mange likvider i kassen som nu. Situationen kan ikke sammenlignes med tiden op til finanskrisens udbrud i 2008, men selvfølgelig vil banksektoren kunne få problemer, hvis vi står ved indgangen af en meget lang og dyb økonomisk nedgang, siger han.

Per Sønderup har kun ros til overs for de initiativer, som er blevet taget fra det offentliges side.

- Der er blevet gjort det rigtige under et utroligt tidspres. Nu afhænger alt af, hvornår vi kan sige, at det værste er overstået, siger Per Sønderup, der ligesom Vagn Hansen mener, at langvarig usikkerhed er den farligste bombe under samfundsøkonomien.

En af landets største banker - Spar Nord - meddelte mandag middag, at bankens kunder kan få en tre måneders pause i betalingen af ydelser på deres lån- eller leasingkontrakter eller få lov til at trække over på deres kreditter.

Og banken vil tilbyde kunderne en økonomisk test af deres følsomhed over for virkningen af Corona-nedlukningen.

- Der er tale om helt ekstraordinær situation, hvor mange af vores kunder er ængstelige for fremtiden. Med vores initiativ kan de slippe for for lige nu at spekulere på betalingen af lån hos os, De har jo allerede lånt pengene, og vi svømmer i likviditet, siger direktør Lars Møller fra Spar Nord.

"Ro på" lyder det overordnede budskab fra Lars Møller.

- Jeg ønsker ikke at bagatellisere truslerne mod samfundsøkonomien i den nuværende situation. Men selv om det lyder forkert, så vil jeg sige, at skulle vi have den her krise, så kunne den ikke have ramt på et bedre tidspunkt. Dansk økonomi er bomstærk, og det gælder også det offentliges økonomi, siger bankdirektøren.