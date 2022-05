Nordjyske butikker stikker af fra resten af landet

NORDJYLLAND:Butikslivet i Nordjylland er godt i gang med at give baghjul til resten af landet.

På landsplan har udbuddet af lejemål til butikker, cafeer og spisesteder ligget nogenlunde konstant gennem tre kvartaler.

Men i Aalborg, landets tredjestørste kommune målt på indbyggere, og det øvrige Nordjylland er udbuddet af butikslokaler faldet.

Det fremgår af nye tal fra erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk.

- Sidste år indhentede Nordjylland resten af landet efter at have haft et højere udbud af butikslokaler gennem 10 år. Og mens udbuddet er stagneret på landsplan, er det fortsat nedad i det nordjyske, siger Jakob Wegener, adm. direktør i Ejendomstorvet.dk.

Jakob Wegener, adm. direktør i Ejendomstorvet.dk. PR-foto.

Lavere lejeniveauer

Ved udgangen af 2021 var 58.300 kvadratmeter butikslokaler i Nordjylland udbudt til leje eller salg. Det er faldet til 55.500 kvadratmeter svarende til, at kun 2,3 procent af de samlede butikslokaler i regionen står tomme.

På landsplan er tallet 2,6 procent. Altså er tomgangen i Nordjylland overraskende lavere.

Zoomer man ind på Aalborg, er tomgangen på kun 1,3 procent. I både København og Aarhus er den dobbelt så høj og i Odense tre gange så høj.

- I hele landet nyder detailhandel og spisesteder godt af den rekordhøje beskæftigelse, men Aalborg har lavere lejeniveauer end de andre store byer. Udlejerne har været bedre til at tilpasse sig, og det er lettere at drive en sund forretning her, siger Mattias Manstrup, partner i Nordicals Aalborg.

Han peger på, at flere kæder er på udkig efter bedre beliggenheder, måske med større lokaler, ligesom der opstår nye koncepter og butikstyper.

Som eksempel nævner han, at Nordicals for et halvt år siden udlejede en Fakta-butik, som havde stået tom i fem år, til Wolt, der ikke længere kun henter mad, men bruger lokalerne til dagligvarer, som Wolt nu også bringer ud.

Mattias Manstrup, partner i Nordicals Aalborg. Foto: Nils Krogh.

Flere positive takter

Nord for Aalborg er der ligeledes blevet længere mellem ledige butikslokaler.

- I Frederikshavn er et stort renoveringsprojekt af gågaden overstået, ligesom passagerne på færgeruterne er ved at vende tilbage. Skagen havde to gode sæsoner med masser af danske turister, der ikke kunne komme til udlandet, og her er ikke meget tomgang, blandt andet fordi nye, spændende specialforretninger er kommet til. Hjørring har haft en del nybyggeri, og det øger indbyggertallet og styrker dermed den lokale detailhandel, siger Mads Dyhr, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech med kontorer i Frederikshavn, Hjørring og Skagen.

166 lokaler i det nordjyske til butikker, cafeer, spisesteder og takeaway er lige nu udbudt til leje eller salg via Ejendomstorvet.dk. Flest i Aalborg med 54, derefter følger Frederikshavn Kommune med 43 og Hjørring med 32 udbudte lokaler.

I de øvrige otte kommuner er udbuddet 11 lokaler og nedefter – både i Rebild og på Læsø er for eksempel kun ét eneste lejemål udbudt i øjeblikket.

Kan det fortsætte?

Med både stigende renter og priser og en forbrugertillid, som er styrtdykket, er spørgsmålet, om den høje efterspørgsel på butikslokaler kan fortsætte. Det kan den, tror Martin Brasholt Mikkelsen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg.

Efter to år med corona er der opsparet et stort behov for at bruge penge, mener han.

- I Aalborg ser vi stigende interesse for lejemål på de store strøggader, men samtidig vigende interesse for sidegaderne, og de risikerer at få øget tomgang. En del lejere, især spisesteder, har forlænget de coronalån, som udløb 1. april. Renten er ret høj, så når spisesteder og butikker forlænger de lån, kan det være tegn på en presset økonomi, siger Martin Brasholt Mikkelsen.

Martin Brasholt Mikkelsen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg. PR-foto.

Hans kollega længere nordpå ser positivt på de lokale markedsvilkår.

- Denne sommer kan vi – efter to år med corona – igen se frem til et stort rykind af turister fra Tyskland, Sverige og især Norge. Det kommer til at styrke den lokale handel, f.eks. i Skagen og i Hjørring, som er en stor sommerhuskommune, siger Mads Dyhr, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Vendsyssel.

Kommunerne i Nordjylland har samlet godt 2,4 millioner butiks-kvadratmeter – eller lidt over 12 procent af landets totale areal til detailhandel og spisesteder.