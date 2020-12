NORDJYSKE flytter sit domicil til havnefronten i Aalborg

AALBORG ØST: Den gamle pompøse bygning i brune mursten og gråt beton med søjler ved hovedindgangen passer ikke længere til den virksomhed, som NORDJYSKE ønsker at være. Det gør en adresse i et industrikvarter heller ikke.

- Vi vil gerne signalere, at vi er imødekommende, moderne og i øjenhøjde med vores kunder. Vi flytter til en adresse med langt større synlighed, der ligger centralt i Aalborg. Vores gamle rammer er utidssvarende, siger Morten Vinther Jensen, administrerende direktør, NORDJYSKE Medier A/S.

NORDJYSKE Medier har haft adresse på Langagervej 1 i Aalborg Øst siden 1989. Arkivfoto: Henrik Bo

Fra foråret 2023 vil de flere hundrede ansatte hos NORDJYSKE flytte ind på cirka 3000 kvm lige ved siden af Musikkens Hus i spritnye bygninger, der endnu er på tegnebrættet. Det bliver i Stjernekvarteret, på hjørnet af Karolinelundsvej og Nyhavnsgade.

Ledelsen hos NORDJYSKE understreger, at der ikke er tale om en spareøvelse. Driftsudgifterne bliver cirka de samme.

Det handler om at komme tættere på nordjyderne. Derfor bliver det i de tre nederste etager (stue, 1. og 2.-sal), at NORDJYSKE lejer sig ind. Det er ønsket at være en del af det pulserende byliv i Nordjyllands hovedstad og få bedre mulighed for at arrangere flere events.

Der skal være lys i vinduerne døgnet rundt, så alle ved, at her ligger der et aktivt mediehus.

- Vi tror, vi vil få mere engagerede medarbejdere og få lettere ved at tiltrække arbejdskraft, når vi bor i moderne, lyse omgivelser, som er tidssvarende, siger Morten Vinther Jensen.

NORDJYSKEs gamle domicil på Langagervej 1 i Aalborg Øst vil blive sat til salg til en pris på knap 100 millioner kroner, lyder det foreløbige skøn.

Køber får flere end 7000 kvm kontorplads. NORDJYSKE har haft til huse her siden 1989.

NORDJYSKE outsourcede for nyligt sine trykkeaktiviteter til Erritsø Tryk Management, men beholder fortsat sit trykkeri på samme adresse.

- Vi ved endnu ikke, hvad der præcist skal ske med den gamle grund, men her er mange muligheder. Vi har en stor grund/bygning og har en meget central beliggenhed, tæt på motorvej og med stor synlighed for den rette køber, siger Morten Vinther Jensen.