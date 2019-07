Nordjyske hoteller frygter nye Airbnb-regler

NORDJYLLAND: Det kan koste hoteller og kroer i Nordjylland dyrt, hvis kommunerne tillader borgerne at udleje deres hjem endnu flere dage om året til turister. Det frygter hotellernes brancheforening, Horesta.

- Vi frygter for konsekvenserne for disse virksomheder, hvis kommunerne udnytter den nye lov maksimalt, siger Lars Mouritzen, der er formand for Horesta Region Nordjylland.

De nye regler for Airbnb-udlejning giver mulighed for at udleje private boliger 70 dage om året. Men når de nordjyske byråd og kommunalbestyrelser vender tilbage efter ferien, har de frit spil til at hæve antallet af udlejningsdage til 100 dage om året og dermed give deres egne borgere friere rammer end nabokommunerne.

Men det advarer Horesta dem mod at gøre, for det vil ramme det etablerede erhverv.

- Hotelbranchen har haft nogle rigtig gode år, men væksten har været koncentreret omkring de større byer. I de mindre og mellemstore byer og i landdistrikterne ser billedet anderledes ud. I gennemsnit står hvert andet værelse på de nordjyske hoteller og kroer tomt i løbet af et år, siger Lars Mouritzen.

De nye regler for Airbnb-udlejning er netop trådt i kraft. De indebærer blandt andet, at udlejningstjenesten skal indberette udlejernes indkomst til Skat. Til gengæld får udlejerne et højere fradrag og mulighed for at udleje 70 dage om året.

Horesta oplyser i en pressemeddelelse, at man vil tage kontakt til de nordjyske kommuner for at gøre dem opmærksomme på konsekvenserne af et højere loft over antallet af udlejningsdage.

- Det kommercielle erhverv skaber langt flere arbejdspladser og mere aktivitet, herunder skatteindtægter til kommunekasserne, end Airbnb-udlejningen gør. Derfor kan det blive et selvmål at tillade Airbnb-udlejning i op til 100 dage om året, siger Lars Mouritzen.

Ifølge Horesta var 49,7 procent af hotelværelserne i Nordjylland lejet ud i løbet af et år. Brønderslev Kommune er blandt topscorerne med 58,2 procent, mens Aalborg ligger på 55,9 procent. I den anden ende af skalaen ligger kommuner som Jammerbugt med 34,5 procent og Hjørring med 38,4.