NORDJYSKE i 2019: Driftsresultatet blev som forventet

AALBORG:For NORDJYSKE Medier var 2019 et år med fortsat fokusering på det langsigtede, strategiske mål om at skabe en økonomisk bæredygtig medievirksomhed i et udfordret mediemarked.

Årsregnskabet fra NORDJYSKE Medier-koncernen viser, at mediehusets omsætning endte på 756 millioner kroner og er faldet med otte procent i forhold til 2018.

Resultatet før skat lyder på et underskud på 2,2 millioner kroner.

- Resultatet er negativt påvirket af en nedskrivning af goodwill på godt 16 millioner kroner i datterselskabet Jubii og særlige poster, primært i forbindelse med tilpasning af organisationen, på 20 millioner kroner, fortæller administrerende direktør Morten Vinther Jensen fra NORDJYSKE Medier.

Koncernens driftsresultat (ebitda)) endte på næsten 33 millioner kroner, hvilket er som forventet.

Digital omstilling fortsætter

På printsiden er udviklingen med faldende omsætning fortsat et vilkår, primært på grund af omlægning til digital annoncering på andre platforme.

Den digitale omsætning opvejer ifølge Morten Vinther ikke omsætningsfaldet på print.

Det har resulteret i tilpasninger hos NORDJYSKE med blandt andet et ændret udbud af ugeaviser, tilpasning af antallet af titler og afskedigelser af medarbejdere.

- Vores strategiske ambition er blandt andet at nå ud til nye målgrupper, som er kendetegnet ved en mere digital brugeradfærd. Derfor har vi i 2019 investeret i at udvikle organisationen yderligere for at sikre relevante produktudbud til de nye målgrupper og nuværende kunder. Samtidig er der investeret i udvikling og tilpasning af organisationen for at tilgodese de nødvendige kompetencer og tilpasning af økonomien i den printbaserede del af medievirksomheden, og den investering fortsætter vi i 2020, siger han.

Aktiviteterne i datterselskabet Nordiske Medier A/S, som udgiver erhvervsmedier i Danmark, Sverige og Norge, har udviklet sig som forventet og forbedret resultatet efter skat med godt 27 millioner kroner.

- Nordiske Medier vil i 2020 fokusere på profitabel vækst i Danmark og Sverige og lancere nye erhvervsmedier, siger Morten Vinther.

Markedssituation er blevet mere usikker

Koncernens forventninger til 2020 er præget af den fortsatte digitale transformation af NORDJYSKE Medier og mediebranchens markedsvilkår i øvrigt.

- Den transformation er forsat vores fokus, og det ændres ikke af, at mediebranchen som andre brancher vil blive ramt af de økonomiske konsekvenser af Corona-nedlukningen. Jeg vil sammenligne os med et skib, der sejler mod et mål, uanset at søgangen er blevet mere urolig, siger NORDJYSKE-direktøren.

NORDJYSKE-koncernen forventer i 2020 et driftsresultat i intervallet fra 12 til 22 millioner kroner.

- Det er næsten overflødigt at sige det, men disse forventninger kan selvfølgelig blive ændret af Covid19-udviklingen, hvor vi på lige fod med andre kan blive påvirket af den usikre markedssituation, siger Morten Vinther.