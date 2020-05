Nordjyske kommuner vil hjælpe trængt turisme: 12 millioner bruges på markedsføring af Nordjylland

NORDJYLLAND:NORDJYSKE har de seneste dage kunnet fortælle flere historier om investeringer i nordjysk turisme - og endnu en kampagne med et velvoksent budget er undervejs. Denne gang er det samarbejdet mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland - Business Region North Denmark (BRN) - der er klar til at bruge 12 millioner kroner på at markedsføre Nordjylland som foretrukket feriemål.

Corona-krisen har nemlig i særlig grad ramt turisme- og oplevelseserhvervene i Nordjylland. Nedlukningen betyder, at gæsterne og omsætningen udebliver i turismevirksomhederne og de brancher, der understøtter den. Hotellerne og restaurationer står tomme, attraktioner har udskudt sæsonstart, mange bookinger annulleres, nye bookinger er gået i stå og særligt de internationale gæster udebliver. Det rammer særlig hårdt i Nordjylland, hvor omsætning og jobs i turismebranchen udgør en relativ større del af samfundsøkonomien end på landsplan.

Men nu er der altså en håndsrækning på vej til turisme-erhvervet. Bestyrelsesformanden for BRN, Mogens Chr. Gade (V), der er borgmester i Jammerbugt Kommune, er glad for, at der med midler blandt andet fra BRN og kommunerne er udsigt til en håndsrækning til et erhverv, der har hårdt brug for positive nyheder. I en pressemeddelelse siger han:

- Turismen er en meget vigtig branche i Nordjylland. Før Corona-krisen kiggede vi tilbage på en rekordhøj vækst i nordjysk turisme i 2019. Væksten i nordjyske overnatninger lå 40 procent over landsgennemsnittet, og vi var på vej til at genetablere fortællingen om Nordjylland som det fore-trukne besøgs- og feriemål. Desværre har krisen medført, at vi har fået armene ned igen. Hele branchen og følgeerhverv er ramt nu og her, og der vil gå en rum tid inden turisme-virksomhederne igen er ovenpå. Derfor er det også været vigtigt for BRN, at vi – i en tid hvor de private aktører ikke har mulighed for at bidrage økonomisk – via BRN og kommunerne kan fastholde og sikre en markedsføring, der kommer hele Nordjylland til gavn. Vi har i BRN og i dialog med såvel Erhvervsstyrelsen som de nordjyske samarbejdspartnere lagt vægt på, at vi skal være klar til at kickstarte turisme-virksomhederne, når gæsterne og turisterne igen har mulighed for at besøge os.

Turismen er en meget vigtig branche for Nordjylland, og derfor er det vigtigt at investere i den, mener Mogens Chr. Gade (V), Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Vil opnå konkurrencefordel

Konkret bliver der nu via en bevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og de danske de-stinationer gennemført en national kampagne, der skal minde danskere om de danske destinationer, som oplagte feriemål. Når de aktuelle indskrænkninger igen lempes, kan danske gæster i et vist omfang holde gang i erhvervet, men i Nordjylland kommer kun godt halvdelen af gæsterne fra Danmark, oplyser BRN. Alene de tre nærmeste nærmarkeder: Tyskland, Norge og Sverige udgør med 3,3 mllioner overnatninger samlet 40 procent af de årlige overnatninger i Nordjylland.

Parallelt med den nationale kampagne er BRN og de nordjyske destinationer klar til den internati-onale markedsføring via samarbejdet "Fælles Vækst" (en videreførelse af et mangeårigt regionalt partnerskab om bred image-markedsføring af Nordjylland),

- Vi er klar med et beredskab og 12 millioner kroner til en massiv markedsføring når grænserne igen åbner og med stærkt fokus på nærmarkederne Tyskland, Norge og Sverige. Vi skal være klar, når gæsterne for nærmarkederne igen får mulighed for at tage på ferie i Danmark. Vi kan i Nordjylland opnå en konkurrencefordel, når vi supplerer den nationale kickstart-kampagne med en ekstra boost af nordjysk markedsføring, siger Mogens Chr. Gade.

Starter, når grænser åbnes

Pengene udmøntes helt eller delvis, når grænserne lukkes op. Afhængigt af hvornår grænserne åbnes, og i hvilket omfang det vurderes at give mening at sætte tryk på international markedsfø-ring af Nordjylland, vil det løbende blive vurderet om nogle af midlerne skal anvendes senere på året eller overføres til 2021. Dette sker i et samarbejde mellem Destination Nordvestkysten, der er operatør på indsatsen, og repræsentanter for de øvrige nordjyske destinationer og visit-organisationer.

Fra Horesta (brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet) hilser den nordjyske formand, direktør Lars Mouritzen meldingen velkommen. I den nævnte pressemeddelelse siger han:

- Vi tripper for at komme i gang. Vi har forståelse for at det skal være sundhedsmæssig forsvarligt, men ser frem til mere normale forhold med gæster, konferencer og oplevelsestilbud. Vi trives bedst med at have travlt og betjene såvel indenlandske som udenlandske gæster. Vi må også for-vente, at vores konkurrerende nabolande intensiverer markedsføringsindsatsen massivt, og her må vi i Danmark og i særdeles Nordjylland ikke halte bagefter. Derfor er det et godt signal, at der er midler til en intensiv markedsføring, når udsigterne til en normalisering nærmer sig.

Glæde fra pressede virksomheder

I samme pressemeddelelse er der også en udtalelse fra talsmanden for de private partnere bag initiativet Fælles Vækst i 2019 - direktør Karl Henrik Laursen, Nordsøen Oceanarium. Han er rigtig ærgerlig over, at de private aktører er hårdt presset på økonomien og likviditeten - og derfor har måttet sætte medfinansiering på hold i 2020.

- Vi havde i 2019 stor succes med partnerskabet og fik mange flere gæster i hele Nordjylland. Samarbejdsmodellen skulle fortsætte i 2020 med 70 procent finansiering fra turisme-erhvervet, men med COVID-19 må vi bare erkende, at medfinansiering fra virksomhederne ikke er mulig for nuværende. Vi er glade for, at BRN og kommunerne har fulgt opfordringen til at anvende offentlige markedsføringsmidler i 2020 og sikre at Nordjylland markedsføres til gavn for et hårdt presset erhverv. Det vil tage nogen tid for turisme-erhvervet at komme økonomisk på fode, men vi satser på i 2021 igen at bidrage økonomisk til gavn for hele Nordjylland.

