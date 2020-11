Nordjyske landmænd og fiskere i protest-aktion: Kortege af traktorer og flåde af fiskefartøjer

NORDJYLLAND:Der bliver trængsel på vejene i det nordjyske lørdag morgen.

En hel kortege af traktorer vil køre fra Nordjylland til Aarhus for at deltage i en protest-demonstration mod regeringens håndtering af mink-sagen, hvor hele minkbranchen blev beordret lukket ned i forsøg på at stoppe spredning af muteret corona-virus.

Alene fra Vendsyssel ventes op mod 150 traktorer at deltage, ifølge Flemming Fuglede Jørgensen, Løkken-landmand og formand for organisationen Bæredygtigt Landbrug.

- Vi er fuldkommen ude på et sidespor, når regeringen ikke vil følge grundloven og lukker et helt erhverv som minkbranchen. Hvad bliver det næste, der skal lukkes?

Spørger Flemming Fuglede Jørgensen og tilføjer:

- Det er det selvstændige erhvervsliv, som bliver trådt ned.

Han skønner, at måske op mod 10.000 mennesker mister deres job på grund af regeringens beslutning om at lukke al minkproduktion i Danmark.

Flåde af fiskefartøjer

Også en række fiskekuttere fra Nordjylland deltager lørdag i demonstrationer vendt mod, hvad de mener er regeltyranni, der spænder ben for deres erhverv. De nordjyske fiskere sejler til København og lægger til ved Langelinje for at vise deres utilfredshed.

Omkring 50 fiskekuttere ventes at deltage.

- Og hovedparten af dem er nordjyske, siger fisker Mikkel Nielsen fra Hals, bestyrelsesmedlem i Hirtshals Fiskeriforening.

Han sejler selv til København med sin stålkutter 'Hanne Due', og han har tre besætningsmedlemmer med.

- Vi håber og tror på, at vi kan råbe politikerne op. De må lempe på reglerne for fiskeriet. Som det er nu, er det næsten ikke til at drive fiskeri. Det er som om, vi bliver betraget som forbrydere, med al det satellit-overvågning og kameraer.

Mikkel Nielsen fortæller om et regelbureaukrati så omfattende, at det - efter hans mening - gør det meget svært at fiske.

- Vi er frustrerede, understeger han.

Lørdagens protest-demonstrationer i Aarhus og København kommer kun en uge efter lignende demonstrationer, som blandt andet omfattede en kortege af traktorer i Aalborg.

