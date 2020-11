Nordjyske landmænd og fiskere i protestaktion: Kortege af traktorer og flåde af fiskefartøjer

Lørdagens demonstrationer i Aarhus og København foregår under sloganet "Folkestyret hylder grundloven".

På hjemmesiden folkelighed.dk står: "Demonstrationen er upolitisk. Ingen organisation står i spidsen for arrangementet. Det er folkets stemme og folkestyrets demonstrationer" ... "demonstrationen har deltagelse af en lang række erhverv, organisationer, borgere og folkelige bevægelser. Vi kræver fungerende folkestyre."

Om deltagere og begrundelsen for demonstrationen står videre:

"Det vil være forskelligt i folkemængden. Nogle sympatiserer med mink, andre er imod tvangsvacciner, nogle synes restriktionerne har været for skadelige - det ER en mangfoldig baggrund der samler os. Og vi samled for at hylde grundloven, vores fundament OG huske politikerne på, at VI er folkestyret. Corona-epidemien krævede i begyndelsen hurtige beslutninger - i en grad, der ikke hidtil er set i vores fælles danmarkshistorie. Vi lærte ord som forsigtighedsprincip og forsamlingsforbud - og det samfund, som vi kender og har opbygget sammen, blev politisk lukket ned. En særlov blev vedtaget af et enigt folketing, der gav ultimativ magt til regeringen - og samtidig satte demokratiet og folkestyret på midlertidig pause. Nu kræver folket medbestemmelsen tilbage. Der skal være tid til at lytte, tid til at undersøge tingene til bunds - så der kan træffes meningsfyldte beslutninger. Vores demokratiske samfund skal ledes demokratisk. Det ønsker regeringen ikke. Regeringen har fremsat en ny epidemi-lovgivning, der giver politikerne uindskrænket magt. Der udmeldes grundlovsstridige beslutninger og hæren sættes ind for at hjælpe myndighederne med at gennemføre ulovlige beslutninger. Selv når det går op for regeringen, at en ordre er ulovlig, fastholder de den. Det har været dyrt - især på det menneskelige plan. Et erhverv er væk - og mange andre erhverv og mennesker lever i uvished for deres fremtid, når folkestyret er sat ud af kraft. Folket har ingen indflydelse på, hvilke beslutninger der dikteres fremover under den ønskede epidemilov. Det føles fremmed og usikkert. Vi skal udvise politisk tillid til de mennesker vi har valgt, men det kræver, at alle bliver hørt og medinddraget i disse alvorlige beslutningerne. Nu vil vi høres!"

Kilde: Folkelighed.dk