NORDJYSKE Medier får helt ny bestyrelse

NORDJYLLAND: NORDJYSKE Medier A/S skal have ny bestyrelse. På en ekstraordinær generalforsamling mandag blev det besluttet at erstatte den nuværende bestyrelse i medieselskabet med bestyrelsen i NORDJYSKE Holding A/S.

Det er sket med øjeblikkelig virkning, og det betyder farvel til bl.a. den nu tidligere bestyrelsesformand Lasse Bolander, der også står i spidsen for dagligvarekoncernen Coop.

I den afgående bestyrelse sad også Lars Bonderup Bjørn, der netop har fået nyt job som direktør for energiselskabet Ewii.

Midlertidig bestyrelse

Holdingselskabets bestyrelse skal fungere som midlertidig bestyrelse for medieselskabet, indtil en ny bestyrelse for sidstnævnte er fundet. Det forventer den nu dobbelte bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen vil ske i løbet af to-tre måneder.

- Ændringen sker som følge af de ændringer, der er sket i NORDJYSKEs koncernstruktur gennem de seneste par år, hvor alle aktiviteter, der ikke er medierelaterede, er blevet solgt fra, forklarer Jørgen Kjær Jacobsen.

- Det arbejde har den hidtidige bestyrelse i medieselskabet gjort godt. Nu skal vi tænke fremad og finde bæredygtige modeller for, hvordan vi driver vores medier i fremtiden. Til den opgave er der brug for nye kompetencer og profiler, siger Jørgen Kjær Jacobsen.

Foruden Lasse Bolander og Lars Bonderup Bjørn bestod den tidligere bestyrelse i NORDJYSKE Medier af næstformand Claus Christensen, Mette Bove-Nielsen, Cecilie Bonefeld-Dahl og Ib Nørholm. De tre medarbejderrepræsentanter fortsætter i bestyrelsen.