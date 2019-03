NORDJYSKE Medier taber fem procent omsætning: Presset på annoncemarkedet

AALBORG: Et presset annoncemarked og en digital omstilling, der nok går hurtigt, men ikke hurtigt nok, gør ondt på landsdelens største mediekoncern, Nordjyske Medier A/S. Virksomheden måtte i 2018 notere et dyk i omsætningen på fem procent, viser årsregnskabet, som blev offentliggjort torsdag.

- Vores annonceomsætning er under pres - voldsomt under pres. Det er jo også det billede, vi ser i de andre danske mediehuse, siger Morten Vinther Jensen, NORDJYSKE Mediers adm. direktør, der tiltrådte posten for godt et halvt år siden.

Presset på annoncesalget Kilde: Cvr

Koncernens resultat efter skat i 2018 lander på minus 30 mio. kroner. Underskuddet er dog i høj grad påvirket af en ekstraordinær nedskrivning på 30 millioner kroner på goodwill på de trykte medier, der nu er nedskrevet til nul.

- Det er et udtryk for rettidig omhu, og det er udtryk for den pressede situation, som de trykte medier generelt er i, forklarer Morten Vinther Jensen.

Fra print til digital

Nordjyske Medier står i en vital, digital omstilling, som virksomheden investerer millioner i. Ugeaviserne, hvis annonceomsætning faldt markant i 2018, skal i endnu højere grad konverteres til nærlokale, digitale udgaver. Mediehusets slagskib, NORDJYSKE Stiftstidende, har som stort alle danske dagblade været presset i årevis. Den digitale publikation, NORDJYSKE Plus, skal kompensere for tab på det trykte ved at hente nye betalende abonnenter, og her ser Morten Vinther Jensen en succeshistorie.

Adm. direktør Morten Vinther Jensen: Annonceomsætningen er voldsomt under pres. Foto: Torben Hansen

- Vi har jo oplevet en vækst på Nordjyske Plus på næsten 200 procent, og vi kan begynde at se grundlaget for en fremtidig digital vækst.

Han understreger, at det gamle dagblad stadig er vigtigt. Blot er man realistisk omkring en fremtid, hvor de trykte medier nok fortsat vil opleve nedgang.

Koncernen forventer for 2019 et driftsresultat før skat og afskrivninger på 25-30 millioner, hvilket er lavere end i 2018. Ifølge Morten Vinther Jensen er det et udtryk for, at man forventer et fortsat strukturelt pres på omsætningen.

- Men det er også et udtryk for, at bestyrelsen er villig til at investere i at udvikle NORDJYSKE Medier, herunder den digitale omstilling, siger den administrerende direktør.

Han understreger også, at NORDJYSKE Medier fortsat grundlæggende er en sund forretning med positive driftsresultater, god likviditet og solid egenkapital.

Medier i Nordjylland - og Skandinavien NORDJYSKE Medier udgiver dagbladene NORDJYSKE Stiftstidende og Morsø Folkeblad. Desuden står koncernen bag tvkanalen 24NORDJYSKE, radiokanalerne ANR og Radio NORDJYSKE, webportalen nordjyske.dk og det digitale medie NORDJYSKE Plus. Udgiver 26 lokale ugeaviser og en række nærlokale websites. Har også væsentlige aktiviteter inden for distribution af tryksager. NORDJYSKE Medier ejer Jubii A/S, der har nationale B2C-aktiviteter. Datterselskabet Nordiske Medier A/S med 50 digitale og 30 trykte medier henvender sig erhvervslivet i Danmark, Norge og Sverige. Hovedtal fra årsregnskabet (tal i parentes er 2017): Omsætning: 822 mio. kr. (865) Resultat før af- og nedskrivninger: 55,6 mio. kr. (59,9) Resultat før skat: -20,2 mio. kr. (21,2) Resultat efter skat: -30,1 mio. kr. (9) Egenkapital: 262 mio. kr. (293) Soliditet: 48,6 pct. (46,6) Antal ansatte: 781 (808) NORDJYSKE Medier A/S er ejet af NORDJYSKE Holding A/S, som i sidste instans er ejet af Aalborg Stiftstidendes Fond. Note: På trods af regnskabsmæssigt underskud, betaler virksomheden skat, fordi visse nedskrivninger på goodwill ikke giver skattemæssigt fradrag. Kilde: NORDJYSKE Medier Vis mere mindre expand_more expand_less

- Vi har ikke ryggen mod muren, og vi har mulighed for at investere i fremtiden og løbende ændre vores struktur for at sikre langsigtet bæredygtighed i vores mediepalette til gavn for vores kunder og annoncører, siger han.

I 2018 brugte NORDJYSKE Medier ekstraordinære millioner på at udvikle dialogjournalistikken, hvor man forsøger at komme endnu tættere på læsere, lyttere og seere. Det sker med NORDJYSKE Bussen, der er en rullende redaktion, som kører rundt i landsdelen, og det sker med for eksempel journalistiske sceneshows. Satsningen på dialog med nordjyderne fortsætter i 2019.