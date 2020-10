Nordjyske pengeinstitutter: Har allerede taget tabene på minkbranchen

NORDJYLLAND:Nedsmeltningen inden for minkbranchen får ikke ubehagelige konsekvenser for aktionærer og garanter rundt om i de nordjyske pengeinstitutter, selv om branchen har lånt mange penge.

Økonomien i minkproduktion har nemlig været dårlig i en længere periode med store tab til følge, og den situation har banker og sparekasser for længst reageret på.

- Når udlånskunden har økonomiske problemer, så skal vi vurdere, om hans lån hos os har fået en mindre værdi og skal nedskrives. Hvad angår minkbranchen, så har den haft så store økonomiske problemer i en længere periode, at enhver fornuftig bankdirektør allerede har nedskrevet kraftigt på udlån inden for branchen. Det betyder, at nedslagtningen ikke betyder større yderligere nedskrivninger, siger administrerende direktør Per Sønderup fra Jutlander Bank.

Han er på linje med administrerende direktør Vagn Hansen fra Sparekassen Vendsyssel.

- Vi har mellem en og to procent af vores samlede udlån rettet mod minkbranchen. Den nyeste udvikling gør ikke, at vi får nye nedskrivninger, der kan ses i vores regnskab, siger Vagn Hansen.