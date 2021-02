Nordjyske pengeinstitutter investerer millioner i små vækstvirksomheder

AALBORG:Der er 125 risikovillige millioner på vej til et nordjysk selskab, der vil have fokus på investeringer i mindre og mellemstore virksomheder med udsigt til vækst.

Hovedparten af pengene til Vækst-Invest II K/S kommer fra Spar Nord-koncernen, men Sparekassen Vendsyssel er også blandt bidragyderne.

- Vi ser mange interessante investeringsmuligheder. Det er vores oplevelse, at behovet for kapital også i de kommende år vil være ganske stort i segmentet (af små og mellemstore virksomheder, red.), siger Søren Mølgaard, der er direktør i Vækst-Invest II.

Han forventer, at Vækst-Invest II i den kommende tid vil opnå tilsagn om indskud af yderligere kapital, så det samlede beløb kommer op på 175 millioner kroner.

Bag Vækst-Invest II står investeringsselskabet Vækst-Invest Nordjylland A/S.

- Vækst Invest Nordjylland har bevist sin berettigelse siden etableringen i 2008 med gode og solide investeringer i jyske vækstvirksomheder. Vi er derfor glade for at være kerneinvestor i Vækst Invest II og har stor tillid til, at den gode track record fortsætter i årene fremover, siger direktør Martin Kudsk Rasmussen fra Spar Nord, der sammen med den statslige Vækstfonden er investor i både det gamle og det nye investeringsselskab.

Investorerne i Vækst-Invest II K/S tæller også Svend Andersen Fonden og Jan Gaardboe Jensen,