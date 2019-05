Nordjyske pumper i koreanske kæmpeskibe

SVENSTRUP: Pumpeproducenten Svanehøj i Svenstrup ved Aalborg har sikret sig en ordre fra Samsung Heavy Industries på i alt 42 pumper til tre nye kæmpeskibe – såkaldte VLEC (Very Large Ethane Carriers).

Skibene måler 230 meter i længden og 36,6 meter i bredden og skal bruges til at fragte flydende ethan fra USA til Kina. Det specielle er, at skibene er designet til at sejle på ethan, og det er Svanehøjs brændstofpumper, der skal sørge for at hente ethanen til motorerne op fra membrantankene i skibets bund.

Svanehøj har tidligere leveret pumpesystemer til skibe, som transporterer ethan, men ikke til så store skibe som det er tilfældet her.

Foruden seks brændstofpumper skal Svanehøj levere 12 spraypumper til at holde temperaturen i tankene nede på de -94ºC grader, det kræves for at holde ethan flydende, samt 24 lossepumper til at losse ethanen, når skibene lægger til kaj. Samtlige pumper skal fremstilles i Svenstrup til levering hos Samsung Heavy Industries i Sydkorea i første halvår 2020.

Det er ikke mindst nye internationale krav til skibenes udledning af svovl, der nærer optimismen i det nordjyske. Med virkning fra den 1. januar 2020 nedsættes grænseværdien for svovl i skibsbrændstof fra 3,5 procent til 0,5 procent. Det vil øge efterspørgslen på teknik, der kan gøre skibene i stand til at sejle på gas i stedet for den stærkt forurenende brændselsolie.

Svanehøj skal til hvert af de tre skibe levere otte lossepumper, to brændstofpumper og fire spraypumper. Lossepumperne har til opgave at losse ethanen, når skibene lægger til kaj i Kina og står således stille på selve overfarten. Ethanen transporteres ved -94ºC, og på overfarten er det spraypumperne, der skal sørge for at holde tankene nedkølede. Brændstofpumperne henter den væskebaserede ethan op fra tankene og videre til hovedmaskinen. Alle pumper er 28,5 meter lange. Når de er produceret, pakkes delene i 40 fods containere og fragtes til Samsung-værftet i Sydkorea, hvor Svanehøjs egne ingeniører står klar til at hjælpe Samsungs skibsbyggere med at installere pumperne.

Svanehøj Group beskæftiger godt 230 medarbejdere, heraf knap 140 i Svenstrup i Danmark, hvor koncernen har sit hovedkvarter. jl