Nordjyske virksomheder banker staten på jobskabelse

NORDJYLLAND:Hvis man vil skabe arbejdspladser og vækst i Nordjylland, virker det langt bedre at give erhvervslivet gode vilkår end at udflytte statslige arbejdspladser.

Sådan lyder konklusionen fra Morten Granzau Nielsen, vicedirektør i Dansk Industri (DI), på baggrund af en ny analyse, der viser, at nordjysk erhvervsliv banker staten på jobskabelse.

Ifølge analysen har de private virksomheder i Nordjylland skabt 18 gange flere arbejdspladser end de 922 udflyttede arbejdspladser, som blev skabt på baggrund af politiske aftaler fra henholdsvis 2015 og 2018.

- Og når vi årligt ser på erhvervsvenligheden, tyder meget på, at det virker, når kommunerne gør en vedvarende indsats for at skabe attraktive vilkår for erhvervslivet. Det giver det bedste udgangspunkt for jobskabelse – og virker langt bedre end flytte rundt på nogle offentlige arbejdspladser, siger Morten Granzau Nielsen.

Billedet går igen alle steder

I alt er der siden 2016 blevet udflyttet statslige arbejdspladser til 47 kommuner rundt om i Danmark.

Men mens disse udflytninger har givet arbejde til 8000 medarbejdere, har det private erhvervsliv i de samme kommuner skabt 130.000 ekstra arbejdspladser.

I Nordjylland alene har det private øget beskæftigelsen med 16.370 personer. I samme periode er regionen blevet tilført 922 statslige arbejdspladser.

Samme billede tegner sig i alle landets øvrige regioner. Forskellen mellem udflytning og væksten i private arbejdspladser er størst i Region Midtjylland. Her har væksten i private arbejdspladser oversteget udflytningen af statslige arbejdspladser med faktor 30.

- Uanset hvilken tidsperiode man undersøger, er det helt tydeligt, at det private erhvervsliv skaber markant flere job i kommunerne end udflytningen af statslige arbejdspladser, konkluderer DI i sin analyse.

I Nordjylland har følgende kommuner modtaget udflyttede statslige arbejdspladser: Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerlands og Aalborg Kommune.