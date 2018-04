Nordtronic vandt markedsandele

FREDERIKSHAVN: Med et overskud efter skat på 14,5 millioner kroner er Frederikshavn-virksomheden Nordtronic tilbage på vækstsporet efter nedgang på bundlinjen i 2016. Nordtronic udvikler og distribuerer LED-spots.

I 2015 havde Nordtronic et resultat efter skat på 18 millioner kroner, hvorefter det faldt til 11,1 millioner kroner i 2016.

- Der er et kæmpe opsving. Så det er en stor del af det. Men det er en kombination af mange ting, siger administrerende direktør og stifter Mads Andersen.

Men den store grund til fremgangen er, at Nordtronic i fjor vandt markedsandele tilbage, som de tabte i 2016. Her kom der mange konkurrenter ind på markedet, hvilket ramte Nordtronic.

Men nu er kunderne og markedsandelene tilbage hos den nordjyske virksomhed.

- Man kan tydeligt mærke, at vi er tilbage på sporet igen. Det er rart at se, at vi har vundet det hele tilbage igen og forventer yderligere vækst i år, siger han.

I 2016 solgte Mads Andersen størstedelen af virksomheden til SLV GmbH. Dermed har den tyske koncern købt sig ind på et godt tidspunkt.

- Man kan sige, at det var et taktisk dumt tidspunkt at sælge mine aktier på. De har jo så købt på det helt rette tidspunkt. Men det er selvfølgelig bedst for os alle, når det går godt, slutter direktøren.

Dermed bød 2017 næsten på en fordobling af egenkapitalen, da den gik fra 17 millioner til 31,4 millioner kroner.