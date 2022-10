Norman henter gidsler hjem fra de mest usikre steder i verden

NORDJYLLAND:En NGO-medarbejder der blev taget som gidsel i Kazakhstan, en ung dansk kvinde der risikerede 15 års fængsel i Panama og en fynsk gartner, som tilbragte et halvt år i fangenskab hos den colombianske oprørsgruppe FARC.

Det er tre sager fra de seneste måneder, som Norman Kristiansen har et indgående kendskab til. Han sidder til dagligt på et kontor i centrum af Aalborg og er direktør og partner i virksomheden Guardian Security Risk Management, der har haft afgørende betydning for, at de førnævnte personer igen fik deres frihed og blev hentet hjem.

- Vi har mellem 15 og 20 gidselforhandlinger hvert år, fortæller den 54-årige nordjyde.

Norman Kristiansen har bopæl i Grindsted i Nordjylland, er opvokset i Sindal og startede Guardian i 2005 efter at have været en del af Jægerkorpset i 17 år. Han understreger, at gidselforhandlinger blot er en af mange forskellige typer opgaver, som Guardian løser for virksomhedens kunder.

Købt fri fra Islamisk Stat

I nogle tilfælde er gidselforhandlinger klaret på tre dage. Den længstvarende gidselsag som Norman Kristiansen har været en del af involverede freelancefotografen Daniel Rye. Han blev holdt som gidsel i Syrien, og det tog 13 måneder, før danskeren blev købt fri fra terrororganisationen Islamisk Stat for en løsesum på 15 millioner kroner. En rystende historie som mange danskere har fået et indgående kendskab til blandt andet gennem romanen og filmen "Ser du månen, Daniel".

- Jeg var dernede mange gange med en kuffert fyldt med penge, fordi gidseltagerne ikke kunne bestemme sig for, hvad de ville. Sagen startede jo med, at det var kriminelle, der havde Daniel. De var bange for, at Islamisk Stat kom og snuppede ham, så de mistede deres løsesum, siger Norman Kristiansen.

