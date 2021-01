Norsk nej presser nordjyske fiskere: - Vi mister indtægter hver dag

NORDJYLLAND:Nordjyske fiskere har fået en skidt start på 2021.

Handelsaftalen mellem EU og Storbritannien i julen 2020 kommer til at koste dansk fiskeri op mod 1,5 milliard kroner i tabte fiskekvoter. Samtidig har langtrukne forhandlinger medført, at der ikke er indgået aftale mellem EU og Norge om fiskeriet i år. Og derfor har danske fiskere endnu ikke fået adgang til at kunne fiske i norsk farvand.

For hver dag, der går, mister dansk fiskeri vigtige indtægter Svend-Erik Andersen, formand, Danmarks Fiskeriforening

Det kan få alvorlige konsekvenser for dansk fiskeri og fiskerihavne, understreger Danmarks Fiskeriforening, som opfordrer fiskeriminister Rasmus Prehn (S) til at gribe ind.

- Først mister vi fiskekvoter for over en milliard kroner på grund af Brexit-aftalen, og nu kan vi ikke få lov at fange vores fisk på vores traditionelle fiskepladser i norsk farvand på grund af samme aftale. Lad os nu få lov at fiske, og det kan kun gå for langsomt. For hver dag, der går, mister dansk fiskeri vigtige indtægter, udtaler Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, i en pressemeddelelse .

En stor del af den danske fangst hentes i norsk farvand. Det kan mærkes i de jyske havnesamfund, at der ikke siden årsskiftet har været adgang til norsk farvand. Og det sker på det værst tænkelige tidspunkt, da fiskeriet i forvejen kæmper med corona-krisen og omkostningerne ved Brexit-aftalen, påpeger fiskeriforening.

Foreningen har denne opfordring til fiskeriminister Rasmus Prehn og EU-Kommissionen:

- Få nu aftalerne på plads, så der igen må fiskes i norsk farvand. Hvis ikke danske fiskere får adgang til norsk farvand hurtigst muligt, får det konsekvenser for de danske fiskerihavne og fiskerne i Vest- og Nordjylland. Derfor opfordrer vi fiskeriministeren og EU-Kommissionen til at tage alle midler i brug for at sikre adgangen til vores fiskepladser, siger Svend-Erik Andersen.