Norwegian dropper fly fra Aalborg - men DAT tager over

AALBORG:Norwegian har valgt at indstille sine flyvninger i Danmark, efter at luftfartsselskabet har fået afslag på yderligere økonomisk coronastøtte fra den norske regering.

Det rammer afgangen mellem Aalborg og København. Men selskabet DAT har allerede mandag meddelt, at det er klar til at øget antallet af flyvninger mellem de to byer. Og det endda allerede fra onsdag 11. november.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Vi vil fortsat sørge for passende frekvens (...) og har derfor besluttet at øge vores produktion og vil flyve yderligere 28 afgange i ugen for at imødekomme passagerernes behov, siger Jesper Rungholm, CEO og kaptajn i DAT.

Ruten vil blive betjent med ATR-fly. Hvis efterspørgslen stiger, kan det komme på tale at sætte større jetfly ind på ruten for at tilbyde tilstrækkelig kapacitet, hedder det i pressemeddelelsen fra DAT.

Selskabet lover, at detaljer om det nye ruteprogram vil kunne findes på dat.dk inden for kort tid.