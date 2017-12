Norwegian flyver længere men tjener mindre

OSLO: Norwegians fly flyver deres passagerer længere end samme tid sidste år. Til gengæld tjener luftfartsselskabet mindre per passager, og der er også blevet en lille smule flere ledige sæder i flyene.

Det viser selskabets trafiktal.

Lidt over 2,5 millioner passagerer fløj i november med Norwegian. Det er omkring 250.000 - eller 11 procent - flere end samme måned sidste år.

Og passagererne, der sætter sig i et Norwegian-fly, flyver også længere end sidste år. I gennemsnit flyver en passager 13 procent længere med Norwegian i den seneste måned sammenlignet med sidste år.

Så langt så godt for Norwegian, der dog også må konstatere, at selskabet tjener en lille smule mindre per passager og flyver med færre passagerer per flyvning.

Omsætningen per "enhed", som det hedder i selskabets trafiktal, er faldet med fire procent.

Samtidig er belægningen faldet med 0,3 procentpoint fra 84 procent til 83,7 procent.

Begge ting er en gentagelse af tendensen for tidligere måneder i år, hvor selskabet har også hentet mindre per passager og haft flere ledige sæder i flyene end sidste år.

/ritzau/