Norwegian sælger billetter til fly, som måske aflyses

NORDJYLLAND:Selv om kriseramte Norwegian har stoppet sine flyvninger mellem Aalborg og København, sælger selskabet fortsat flybilletter til ruten med start fra 1. juni.

Det sker, mens flyselskabets fremtid er usikker. Det er derfor også uvist, om flyselskabet genoptager flyvningerne fra Aalborg 1. juni. Kunderne risikerer at købe flybilletter til ture, der aflyses.

Betænkeligt, ifølge Ole Kirchert Christensen, redaktør for websiden check-in.dk, der følger flybranchen nøje.

- Norwegian Air Shuttle ASA, der sælger billetter på det danske marked, er ikke under konkurs, så selskabet er principielt i sin gode ret til at udbyde billetter til salg. At det i forhold til selskabets udmeldinger om den aktuelle finansielle situation virker usandsynligt, at det vil være muligt at genoptage flyvningerne 1. juni, gør det dog betænkeligt, mener Ole Kirchert Christensen.

Krisemøde torsdag

Forbrugerrådet Tænk opfordrer folk til overveje, om det i den nuværende situation er en gode idé at købe flybilletter til Norwegians rute.

- Jeg ville nok tænke mig om en ekstra gang. Jeg ville lige vente og se, hvad udfaldet bliver på det møde torsdag, hvor Norwegians redningsplan drøftes, siger Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver hos Forbrugerådet Tænk.

- Så længe Norwegian ikke med sikkerhed ved, at de ikke flyver, er det tilladt for dem at sælge flybilletter nu, tilføjer hun.

Norwegian: Svært at give en fast dato

Norwegian kan ikke se noget problem i at sælge flybilletter til ruten Aalborg-København med første flyvning 1. juni, selv om der kan gå længere tid, inden flyvningerne i Danmark genoptages.

Flyselskabets kommunikationschef i Danmark, Andreas Hjørnholm, skriver i en mail til NORDJYSKE:

"Der er ingen, der ved, hvordan sygdomssmitten udvikler sig, så vi opererer selvfølgelig med forskellige scenarier for, hvordan fremtiden kommer til at forme sig. Viser det sig, at markedet åbnes hurtigere end de konservative indikationer, vi har givet i planen (redningsplanen/red.), er vi selvfølgelig klar til at flyve."

Kommunikationschefn skriver videre: "Vores forhåbning er, at vi kan begynde at flyve snart, men så længe vi ikke ved, hvad de forskellige myndigheder vil gøre, er det svært at planlægge og give en fast dato for, hvornår trafikken kan genoptages. Vi ved godt, at det er frustrerende for vores rejsende og beder om forståelse for, at vi heller ikke ved, hvordan pandemien udvikler sig."

"Alle, der har købt billetter af os, der rammes af aflysning, vil få direkte besked. Vi forholder os selvfølgelig til de regler, der findes for området, så man kan trygt booke med Norwegian", skriver Andreas Hjørnholm fra flyselskabet.