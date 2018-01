Norwegian sparer en time til Bangkok

KØBENHAVN: Efter vedvarende kamp og flere opfordringer er det ifølge branchesitet check-in.dk lykkedes for Norwegian at få lov til at øge sine flyvninger igennem russisk luftrum.

Det får betydning for danske passagerer, der kan skære omkring 50 minutter af flyvetiden mellem København og Bangkok.

Hidtil har det i kraft af en gammel aftale kun været SAS, der måtte flyve over russisk territorium.

Norwegian har i stedet måttet bruge en sydligere rute over Ukraine, Rumænien og Sortehavet.

Men i november 2016 lykkedes det for Norwegian at få tilladelse til at skyde genvej mellem Oslo og Bangkok.

Og nu har russerne så også givet grønt lys til at flyve fra København og Stockholm til den thailandske hovedstad.

Det betyder imidlertid ikke, at kampen stopper her. Norwegians administrerende direktør, Bjørn Kjos, har gentagne gange luftet sine planer om at ekspandere med flere ruter østpå.

Men kun hvis man kan konkurrere på lige vilkår med de selskaber, der har ubegrænset ret til at flyve over Rusland.

Indtil videre begrænser rutenettet fra Europa til Asien sig derfor til de tre ovennævnte afgange til Bangkok samt en nyåbnet rute fra Londons Gatwick-lufthavn og til Singapore.

/ritzau/