Norwegian vil igen flyve fra Aalborg efter måneders fravær

AALBORG:Norwegian er tilbage i Danmark efter flere måneders fravær under coronakrisen.

Det norske flyselskab genoptager 1. juli sin rute mellem Aalborg og København. Det oplyser Norwegian i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for igen at kunne byde vores kunder velkommen om bord på vores rute mellem Aalborg og København. Vi fået rigtigt mange henvendelser fra kunder, der ville høre, hvornår vi kom tilbage, siger Magnus Maursund, vicedirektør i Norwegian, i en pressemeddelelse.

Norwegian har indført en række tiltag for at undgå smitte med coronavirus. Det gælder blandt andet krav om, at alle passagerer over seks år skal bære mundbind om bord på flyene, hvilket også er et krav i de danske lufthavne.

Under coronakrisen har Norwegian kun fløjet på enkelte indenrigsruter i Norge, men om to uger bliver der altså åbnet en indenrigsrute i Danmark.

Coronakrisen har været en hård omgang for det norske flyselskab, der har balanceret på randen af en konkurs.

I maj lykkedes det selskabet at lave en aftale med kreditorerne og aktionærerne, som skar omkring ni milliarder kroner af selskabets gæld og sikrede adgang til en milliardstor hjælpepakke fra den norske regering.

Redningsplanen forventes at kunne holde Norwegian flyvende ind i 2021.

/ritzau/