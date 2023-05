Lynhurtig ladning: Tesla åbner ny station i Nordjylland

NYKØBING:Onsdag har Tesla officielt åbnet sin Supercharger-station på Vester Fald 14 i Nykøbing.

Mors-lokationen repræsenterer en ny milepæl for Tesla herhjemme. Som Supercharger-station nummer 20 bringer den nemlig samtidig Tesla op på mere end 300 ladepunkter herhjemme.

Og er man ikke Tesla-ejer, er der alligevel grund til at glæde sig - de nye hurtigladere, der er placeret lige ved Nykøbings nye McDonald's, er nemlig åbne for alle elbiler, uanset mærke, som har CCS-kompatibilitet.

Teslas Supercharger-netværk strækker sig over hele Danmark fra nord til syd, og det gælder for over 85 procent af standerne, at de er tilgængelige for alle elbilister – uanset bilmærke.

Stationen i Nykøbing har otte Superchargers og bliver den første af sin slags i Nordvestjylland. Den nyeste Supercharger-station er placeret meget tæt på Hovedvej 26 og Nykøbing by, tæt ved faciliteter og restauranter, som elbilsejerne kan benytte sig af, mens de venter.

Stationen på Mors kommer i kølvandet på Teslas åbning af deres to største danske lynladerstationer med 24 Superchargers i Fredericia og 24 Superchargers i Kliplev, som blev indviet sidste år.

I det nordjyske er Tesla også på vej frem. Her blev 16 Superchargers i Frederikshavn indviet tidligere i år, og man er samtidig i gang med at udvide stationen i Hjørring fra 12 til 28 Superchargers. Dertil kan lægges en ny station i Aalborg med ligeledes 16 Superchargers, hvilket bringer det samlede antal nordjyske Tesla-lynladere op på 68.

Teslas pilotprojekt om at åbne Supercharger-netværket for andre biler end Tesla, som blev lanceret i november 2021, har fortsat sin udvidelse til flere lokationer og lande for at støtte Teslas mission om at accelere verdens overgang til bæredygtig energi. Det er nu live i 15 markeder med over 350 lokationer og 4000 Superchargers.

I Danmark er 16 af 20 Supercharger-lokationer med i alt 268 ladestandere åbne for alle elbiler

Tesla tilbyder ”Time of Use”, dvs. opladning med rabat på tidspunkter, der ligger udenfor spidsbelastningen af elnettet. 20 timer om dagen, mellem kl. 20 og 16, vil kunderne således få adgang til en lavere omkostning pr. kWt og samtidig reducere presset på det lokale elnet på alle Supercharger-lokationer i Danmark, inklusive de stationer som er åbne for alle elbiler.