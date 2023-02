Nu bliver din bil endnu dyrere - se hvor meget

NORDJYLLAND:De mange bilejere rundt om i Nordjylland skal forberede sig på at afsætte lidt ekstra til bilbudgettet i år sammenholdt med året før.

Kraftigt stigende energipriser og større udgifter til service, dæk og forsikring betyder, at det samlet set bliver omkring otte procent dyrere at holde bil i 2023 end i fjor.

Det viser FDM’s årlige bilbudget.

Ejer man en plugin-hybrid, bliver stigningerne sandsynligvis endnu større, fordi man både rammes af stigende elpriser, stigende benzinpriser og stigende serviceudgifter.

Ifølge FDM’s beregninger, som også indregner værditab, rentebyrde mv., vil det i år koste 4,18 kroner per kilometer at køre rundt i en ny benzinbil til 300.000 kroner. Jo dyrere bil, desto dyrere per kilometer – og omvendt.

Elbiler er fortsat billigst

En ny elbil til 300.000 kroner koster ifølge FDM’s beregninger 3,83 kroner per kørte kilometer, mens tallet for en ny plugin-hybrid i samme prisklasse er 4,18 kroner.

Elbiler er altså fortsat billigst – på trods af de stigende og svingende elpriser.

For eksempel koster det stort set det samme at eje en elbil til 400.000 kroner som at eje en benzinbil til 300.000 kroner.

En af årsagerne til, at bilejere i år skal have flere penge op af lommen hver måned, er, at ejerafgiften er blevet omlagt til at være en CO2-baseret afgift.

For en almindelig benzinbil betyder det årlige prisstigninger på nogle få hundrede kroner, mens ældre dieselbiler vil opleve kraftigere stigninger.

- Elbiler er i den sammenhæng stadig i en klasse for sig, og her er der kun tale om justeringer af priserne, der modsvarer den almindelige prisudvikling, lyder det fra FDM.

Registreringsafgiften

Registreringsafgiften holdes i år i ro for benzin- og dieselbiler, ligesom at elbiler til lidt under en halv million kroner fortsat er friholdt registreringsafgift.

For plugin-hybrider stiger afgiften i forhold til bilens pris, mens den på de dyrere elbiler stiger år for år med cirka 12.000 kroner.

På FDM’s hjemmeside kan man selv lave mere individuelle beregninger baseret på egne indtastninger af værdier for bil, kørsel og lignende.