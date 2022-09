Nu efterforsker politiet omdiskuteret træpillefirma

NORDJYLLAND:Det stærkt omdiskuterede firma Pinderup Træpiller bliver nu efterforsket af Nordjyllands Politi.

Det bekræfter leder af sektionen for økonomisk kriminalitet, politikommissær Jan Brun Sørensen, overfor Nordjyske.

Han understreger dog, at efterforskningen på nuværende tidspunkt er på et indledende stadie.

- Vi er ved at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen, siger Jan Brun Sørensen.

Det er blandt andet på baggrund af Nordjyskes afdækning af sagen, at politiet har valgt at kigge nærmere på Pinderup Træpiller.

- Vi har taget sagen op af egen drift, da vi kunne se, at der var noget, der ikke hang sammen. Og fordi vi ved, at der er mange borgere, der står i en svær situation i forhold til at få brænde, siger politikommissæren.

Snyd og ubetalte regninger

Pinderup Træpiller har fået masser af opmærksomhed, siden firmaet i starten af september begyndte at annoncere med træpiller til den halve pris af, hvad andre leverandører tager i øjeblikket.

Personen bag firmaet, Anders Pinderup, fortalte i sidste uge, at firmaet var i gang med at leje sig ind i bygninger på Dronninglundvej 16 i Agersted med henblik på at starte en fabrik, og at man forventede at være klar til at producere knap to tons træpiller i timen allerede i denne uge.

I en række artikler har Nordjyske blandt andet afdækket, at Pinderup Træpiller har fået afslag på lokalerne i Agersted, og at personen bag firmaet, Anders Pinderup, slæber et omfattende spor af snyd og ubetalte regninger efter sig.

Anders Pinderup har under fem forskellige navne snydt en lang række virksomhedsejere og privatpersoner. Han har desuden en ubetinget dom for bedrageri bag sig.

Du kan læse hele Nordjyskes afdækning af Pinderup Træpiller og Anders Pinderups blakkede fortid og forretningsmetoder i artiklerne herunder.