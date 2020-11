Nu er alle smittede mink i Danmark aflivet

MINK:Der er ikke længere smittede mink i live i Danmark. Samtlige mink fra smittede besætninger samt på minkfarme, der ligger i risikozonen inden for 7,8 kilometer, er aflivet.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse fredag.

I alt er der tale om ca. 11 millioner mink på i alt 734 minkfarme. Heriblandt er der 288 minkfarme med smittede mink, mens 446 er farme i risikozonen.

- I de seneste måneder har vi set, hvordan smitten med covid-19 hver dag har spredt sig til nye minkfarme i Jylland. Derfor er det glædeligt, at alle de mink, som udgjorde en særlig risiko, er aflivet, siger Henning Knudsen, enhedschef i Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen oplyser, at de fleste minkavlere uden for risikozonerne melder, at deres besætning også er aflivet.

Fødevarestyrelsen forventer dog ikke, at alle mink er aflivet, før den nye lov om midlertidigt forbud mod hold af mink træder i kraft. Derfor kan der fortsat komme nye smittede besætninger til.