Nu er det afgjort: 80 ansatte får fyreseddel

NORDJYLLAND:Royal Arctic Line, der sejler mellem Aalborg og Grønland, fastholder, at det sidste linjeskib ud af Aalborg vil sejle med udgangen af juni måned, og derfor har man fyret 80 ansatte.

Det skriver rederiet i en pressemeddelelse .

- Der har siden starten af januar været forhandlet om denne ændring i et godt og konstruktivt samarbejde mellem Royal Arctic Line og medarbejderne med bistand fra de faglige organisationer. Det er nu tid til, at resultatet af disse forhandlinger skal eksekveres. Derfor har Royal Arctic Line opsagt ca. 80 medarbejdere tilknyttet pakhuset, terminalen og værkstedet. Medarbejdere beskæftiget i back-office funktioner vil ikke blive berørt af ændringen, står der.

Alle berørte medarbejdere er informeret.

Herudover præciserer rederiet, at det sidste skib vil sejle fra Aalborg med udgangen af juni måned. Men at der være operation i terminalen samt aktiviteter forbundet med tilbagelevering af faciliteter til Aalborg havn. Disse aktiviteter forventes afsluttet med udgangen af året.

Der er en kontrakt mellem Royal Arctic Line og Port of Aalborg - det tidligere Aalborg Havn - om, at det grønlandske rederi skal sejle fra havnen i Aalborg frem til nytår 2022.

Direktøren for Aalborg Havn, Claus Holstein, har tidligere meldt ud, at hvis Royal Arctic standser sejladsen mellem Grønland og Aalborg fra udgangen af juni, vil der kommet et erstatningskrav på omkring 40 millioner kroner for at bryde kontrakten.