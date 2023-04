Fyret handelschef efterlod et rod af ubetalte regninger

BRØNDERSLEV:Det er tilsyneladende et forfærdeligt rod, der er årsagen til, at der for ikke så lang tid siden blev sagt farvel til handelschefen i Brønderslev.

Rækken af uheldigheder tæller blandt andet ubetalte regninger, en lav kassebeholdning, manglende opkrævning af kontingent fra mange medlemmer i hele 2022 og arrangementsbudgetter, der ikke blev overholdt.

Og nu viser det sig, at netop de ovennævnte elementer er årsagen til, at bestyrelsen for Brønderslev Handel ved indgangen til november 2022 valgte at opsige samarbejdet med den daværende handelschef.

På det tidspunkt havde han blot været handelschef i et år – og var i øvrigt siden sensommeren 2022 ramt af en sygemelding på grund af en operation i nakken.

En afslørende beretning

At der i bestyrelsens øjne er grund til kritik er netop blev offentliggjort i forbindelse med generalforsamlingen for Brønderslev Handel.

I sin beretning skriver bestyrelsesformand Trine Dolbak, at den tidligere handelschef ”ikke har formået at indfri vores mål og stillede opgaver”.

Formand for Brønderslev Handel Trine Dolbak: - Vi så os nødsaget til at opsige samarbejdet med handelschefen og få ryddet alvorligt op. Arkivfoto: Henrik Louis

”Efter Peters sygemelding i august gik det op for os, at der desværre har været rigtig mange alvorlige mangler på uløste opgaver”, skriver Trine Dolbak og tilføjer:

”Dette resulterede i, at vi så os nødsaget til at opsige samarbejdet og få ryddet alvorligt op”.

Oprydningsarbejde i gang

På generalforsamlingen blev det fastslået, at den nuværende situation er udfordrende for Brønderslev Handel.

”Der er ingen tvivl om, at 2022 har været et turbulent år for foreningen og mange af vores medlemmer og bestyrelsen”, lød det blandt andet fra Trine Dolbak, der desuden kaldte beretningen for "den sværeste at skrive i min tid som formand for Brønderslev Handel”.

Bestyrelsen havde tilsyneladende ingen anelse om, at situationen var så skidt i foreningen.

”Vi har sat BDO på sagen og får styr på dette nu", lovede Trine Dolbak forsamlingen på bestyrelsens vegne.

Bestyrelsen beklagede samtidig, at den ikke havde været opmærksom på handelschefens manglende arbejde og alle de andre fejl, som har givet ret alvorlige henvendelser fra både medlemmer og fra diverse myndigheder.

Handelsformand Trine Dolbak har overfor Nordjyske ingen uddybende kommentarer i forhold til beretningen eller til kritikken af den opsagte handelschef.

- Nu har vi orienteret vores medlemmer på generalforsamlingen, og vi har ansat en god og dygtig handelschef. Nu ser vi fremad, siger hun.

Det er 59-årige Pia Mikkelsen, der sidenhen er ansat som ny handelschef.

Nordjyske har forsøgt at kontakte den fratrådte handelschef, Peter Karstrøm Vagning, for at få hans version af forløbet – men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.