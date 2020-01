Nu er dommen faldet: Se afgørelsen i ebh bank-sagen

FJERRITSLEV:Vestre Landsret har frikendt alle de sagsøgte, bortset fra at tidligere administrerende direktør i ebh bank Finn Strier Poulsen er blevet dømt til at betale en erstatning på lidt over to millioner kroner.

Landsretten fandt det ikke bevist, at ebh bank havde været indrettet og drevet på en måde, der i sig selv kunne begrunde et erstatningsansvar for de sagsøgte medlemmer af bankens bestyrelse og direktion for tab på de udlån og garantier, som Finansiel Stabilitets erstatningskrav vedrørte.

Det beroede således på en konkret vurdering af de enkelte lånebevillinger, om de sagsøgte ledelsesmedlemmer kunne pålægges erstatningsansvar.

Den vurdering er faldet ud til de sagsøgtes fordel.

Dog har Landsretten fundet Finn Strier Poulsen erstatningsansvarlig i et tilfælde, hvor banken købte et pantebrev af hans hustrus selskab, efter at pantebrevets debitor havde anmeldt betalingsstandsning.

Hvem var sagsøgt? Bestyrelsesformand Egon Korsbæk (er afgået ved døden under sagen) Bestyrelsens næstformand Anna Breum Andersen Bestyrelsesmedlem Jens Peter Mortensen Bestyrelsesmedlem Keld Ingolf Agesen Bestyrelsesmedlem Aage Skov Christophersen Bestyrelsesmedlem Carl Christian Nielsen Bestyrelsesmedlem Jens Belling Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Jørn Østergaard Jensen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Vagn Hav Christensen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Michael Middelfart Christensen Adm. direktør Finn Strier Poulsen Direktør Jens Nielsen BDO BDO-revisor Ole Østergaard BDO-revisor Jens Peter Egebjerg Hansen BDO-revisor Henrik S. Poulsen VIS MERE

Erstatningen blev fastsat til 2.083.741,67 kr.

Ebh banks revision - BDO - og de involverede revisorer blev også frikendt.

Sagsøger - Finansiel Stabilitet - skal betale sagsomkostninger for 120 millioner kroner.

Ebh banks krak Indtil 2001 var ebh bank en traditionel lokalbank fra Han Herred. Fra 2002 - 2007 voksede bankens udlån fra 1,5 mia. kr. til 6,6 mia. kr. Udlånsvæksten var rettet mod udenbys storkunder på ejendoms- og pantebrevsområdet. I efteråret 2008 kom banken i alvorlige økonomiske problemer. Det skyldtes, at bankens storkunder på ejendomsområdet gik konkurs, og at banken ikke længere kunne få finansieret sit store indlånsunderskud. I november 2008 blev bankens aktiver og de fleste passiver overdraget til Finansiel Stabilitet. Banken gik konkurs. I de kommende år led Finansiel Stabilitet et tab på flere mia. kr. på ebh banks udlån. I 2010 stævnede Finansiel Stabilitet bankens ledelse og revision med et erstatningskrav på 700 mio. kr. Det er efterfølgende blevet nedsat til omkring 550 mio. kr. VIS MERE

Følg med på nordjyske.dk.