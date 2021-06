Nu er vinkøbmænd fra Aalborg blandt verdens største - nærmer sig milliarden

Rasmus Nielsens interesse for vin begyndte, mens han arbejdede i købmandsforretning i Hals. Her havde han ansvaret for vinafdelingen og begyndte at samle på dyre flasker i fritiden. I 2006 stiftede han RareWine. Her står han med en flaske Romanée-Conti fra Domaine de la Romanée-Conti - en af verdens dyreste vine.