Nu fjerner Coop flere tusinde kølere

DAGLIGVARER:De massive prisstigninger på energi og særligt el får nu landets dagligvarekæder til at tage ekstraordinære metoder i brug.

Coop, der står bag blandt andet Fakta, Kvickly, SuperBrugsen og Dagli’Brugsen, sætter gang i de mest omfattende energibesparelser nogensinde i koncernens over 1000 butikker.

Over 2000 kølere slukkes og fjernes fra butikkerne, der bliver skruet ned for temperaturer og lys, og derudover gennemføres en lang række individuelle tiltag i hver butik.

- Alle vores butikker er hårdt ramt af de meget høje elpriser. Derfor er vi nu nødt til at tage ekstraordinære midler i brug, siger koncerndirektør Allan Kristoffersen.

Vil delvist slukke lyset

Siden 2016 har Coop blandt andet udskiftet samtlige lyskilder – pærer, spots og lysstofrør – og lagt låg på kølere, frost mv. Det har sænket koncernens elforbrug med cirka 20 procent.

Men med de prisniveauer, vi ser nu, skal der pludselig væsentligt mere til.

Coops samlede årlige elregning vil med det nuværende prisniveau stige med op mod 500 millioner kroner. Og der er stor risiko for, at prissmækket bliver endnu større.

Det er alvorligt i en dagligvarebranche, som er kendt for benhård konkurrence og forholdsvist lave indtjeningsmarginer.

Særligt de mindre butikker i Coop-koncernen – for eksempel Dagli’Brugsen - hårdt pressede af de eksplosivt stigende omkostninger, som ifølge Coop kan true en række lokale butikkers eksistens.

Coop vil i den kommende tid gennemføre test, hvor lyset delvist slukkes for at kortlægge, om det er muligt at gøre permanent i stor skala.

De flere tusinde kølere, som Coop nu fjerner fra sine butikker, er primært sponsorkølere, som kæderne har fået fra mærkevarebrands til nedkøling af for eksempel læskende eller alkoholiske drikke eller andre mærkevarer.

Og Coop er ikke de eneste i dagligvarebranchen, som tager bestik af de høje energipriser.

- Meget alvorligt

Hos konkurrenten Dagrofa, der driver Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb, er der også udsigt til ekstraomkostninger for et trecifret millionbeløb.

- Det er meget alvorligt. Vi kigger på alle muligheder for at gøre noget. Intet er helligt, og vi skal gå omkostningsstrukturen efter i sømmene og finde ud af, om vi kan lave yderligere energiinvesteringer og -optimeringer, siger koncerndirektør Tomas Pietrangeli til Børsen.

El fylder meget i en dagligvarebutik, som både bruger det til køl, frost, ventilation mv. Derfor kan prisstigninger blive stærkt kritiske for lokale købmænd, som i forvejen kører med en stram økonomi.

Både Dagrofa og Coop advarer om, at vi hen over vinteren og næste år kan se ind i lukninger af de mindste butikker, hvis ikke situationen ændrer sig.

Også i udlandet

Det er ikke kun herhjemme, at elpriserne giver grå hår hos dagligvareaktørerne. Det går igen over hele Europa, og der er mange forskellige løsninger i spil.

1500 Spar-forretninger i Østrig har slukket lyset på facaderne, og Frankrigs største supermarkedskæde, Leclerc, har allerede advaret om, at den kan blive nødsaget til at skære i åbningstiderne for at håndtere strømafbrydelser.

I Spanien er der indført forbud mod lys i butiksvinduer - herunder i dagligvarebutikker - efter klokken 22. Samtidig skal butikkerne have en elektrisk skærm installeret i vinduet, der viser temperaturen indenfor.