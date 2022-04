Nu har Rikke tre butikker i Støvring

STØVRING:Rikke Fruergaard tog en chance, da hun var midt i 20'erne.

Hun havde uddannet sig til markedsøkonom og arbejdede som indkøber. Men der manglede noget. Hun havde tidligere arbejdet i butik, og hun kunne mærke, at hun savnede kundekontakten. Det var her, hendes passion lå.

Hun slog derfor til, da en børnetøjsbutik i Støvring blev sat til salg i 2002. Fra den ene dag til den anden blev hun selvstændig, og hun ejede en tøjbutik, selvom hun ingen erfaring med tøjsalg havde.

Sådan blev børnetøjsbutikken Noah til, og nu har den eksisteret i 20 år.

Rikke Fruergaards uddannelse som markedsøkonom har givet hende erfaring, som hun bruger aktivt som selvstændig Foto: Martin Damgård

En blev til tre

Til at starte med var butikken ikke specielt stor, og det passede Rikke fint.

- Planen var egentlig, at det bare skulle være mig selv og måske en skolepige. Det var det også det første halvandet år, fortæller Rikke og fortsætter:

- Vi var på 70 kvadratmeter, så det var en lillebitte butik med lager. Og det gik jo super godt.

Men så opstod en ny mulighed. Hun blev kontaktet af en bygherre, som spurgte, om ikke hun var interesseret i at rykke til nogle større lokaler lidt nede ad vejen. Det sagde Rikke ja til, og pludselig var butikken dobbelt så stor.

Det var ikke sidste gang, at der skulle ske noget nyt. Da Rikke havde drevet børnetøjsbutikken i 10 år, blev hun opmærksom på, at der manglede en skobutik i Støvring. Hun følte, at hun trængte til en ny udfordring, og kort efter drev hun også skobutikken Footsteps, som ligesom hendes første butik ligger på Jernbanegade.

Nogle år senere var det igen tid til udvidelse, og Rikke åbnede en dametøjsbutik ved siden af Noah. Så i dag driver hun tre butikker - alle på samme vej.

Rikke Fruergaards tre butikker ligger alle på Jernbanegade i Støvring Foto: Martin Damgård

En verden i forandring

Rikke har været selvstændig i en tid, hvor meget har forandret sig. Siden hun købte sin første butik, har verden været i gennem en finanskrise, fremkomsten af sociale medier og en stor fremgang i onlineshopping.

De nye tider har også haft betydning for Rikkes forretning. Under coronanedlukningen startede hun en webshop. Hun benytter sig også af Facebook, hvor hun laver såkaldt liveshopping, hvor folk kan se og byde på tøj over video.

Hun mener dog ikke, at det er blevet sværere at drive butik over årene. Hun oplever, at kunderne fortsat har interesse i at komme i en fysisk butik. Men det kræver noget andet end det gjorde tidligere.

Hele tiden nyt

- Selvfølgelig skal man være servicemindet og hjælpsom i butikken, som vi altid har skullet, men i og med at vi også skal have den her webdel ind over, og vi bruger meget sociale medier, skal vi sætte os ind i nogle flere tekniske ting, som vi ikke nødvendigvis har viden om, fortæller hun og fortsætter:

- Vi kan godt mærke, at der blevet lagt flere lag på, så vi skal skynde os rigtig meget.

Rikke Fruergaard er glad for livet som selvstændig Foto: Martin Damgård

Rikke ved, at man ikke kan læne sig tilbage, selvom man har drevet forretning i mange år.

- Der sker så meget inden for detailhandel hele tiden, så man må altså ikke hvile på laurbærrerne. Man skal holde sig opdateret hele tiden, ellers bliver man hægtet af, siger hun.

Selvom den driftige kvinde driver flere butikker, skal kunderne ikke være bange for, at hun kommer til at sidde på et kontor hele dagen.

- Jeg kan stadig godt lide at pakke de nye varer ud og hænge op og ekspedere kunder, og det vil jeg blive ved med de næste 20 år, siger butiksejeren.

Hun er ikke i tvivl om, at hun valgte rigtigt som 26-årig, da hun købte den første butik.

- Min intuition har ramt rigtigt. Jeg kan slet ikke forstå, hvor de 20 år er blevet af, det er gået så stærkt, afslutter Rikke Fruergaard.