Nu kan dine potteplanter spise insektmøg: Nordjyske virksomheder i nyt samarbejde

GÆRUP:Som de ligger der og langsomt maver sig rundt, ser de blegfede fluelarver ikke ud af meget. Men faktisk er de en uovertruffen proteinkilde til for eksempel foderproduktion, og så er de utroligt bæredygtige at opdrætte, fortæller Mads Heinrich Juul fra Entomass i Løkken.

Og nu får bæredygtigheden endnu et nøk opad. Entomass har nemlig indgået et samarbejde med Champost i Thy om at udnytte larvernes efterladenskaber som et alternativ til kunstgødning.

Samarbejdet er startet under Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, der faciliterer bæredygtige samarbejder mellem virksomheder i Nordjylland.

Entomass leverer råmaterialet i form af insektmøget, og Champost står for pakning, distribution og markedsføring af produktet som en del af virksomhedens voksende produktkatalog.

- Vi har i forvejen lang erfaring med at sælge komposteret hestemøg som gødning til haven, men vi har ikke tidligere haft et gødningsprodukt, der kunne bruges til potteplanter, siger Henrik Goul, der er medejer af Champost.

Insektmøg, der med et lidt finere ord kaldes ”frass”, kommer fra larver af Black Soldier Fly. Som vi kender det fra sommerfugle, er larvernes hovedformål at æde så meget mad så hurtigt som muligt, så de kan forpuppe sig og blive til kønsmodne fluer.

Larverne fodres med restprodukter fra fødevareproduktion, der ellers var endt i en container. Mads Heinrich Juul nævner for eksempel vegetabilsk fløde eller marmelade som noget af det, larverne godt kan lide.

Men hvor der er indtægter, er der som bekendt også udgifter, og den megen møg, larverne efterhånden kommer af med, er fyldt med gode næringsstoffer. Lidt ligesom man kender det fra kompostbunken i haven.

Når tiden så kommer, at larverne skal bruges til foder, sorteres møget fra og komprimeres til pilleform. Når pillerne tilsættes almindelig pottemuld, frigiver de næring til jorden ganske gradvist, og man slipper for at bruge det langt mere miljøbelastende kunstgødning.

Som en lille sidegevinst øger insektmøget også planternes immunforsvar, og kan på den måde være med til at forebygge angreb af skadedyr, så man kan have sine tomater i fred.

Det hele pakkes i bionedbrydelige poser og bæredygtige papkasser, og dermed er det endelige produkt altså ganske godt for den grønne samvittighed.

- Vi er selv en del af en generation, der ikke nødvendigvis bare køber det, der står forrest på hylden, men som træffer nogle bevidste valg om, hvilke produkter, vi for eksempel bruger i vores have. Og det her produkt taler lige ind i den tidsånd, fordi det er et cirkulært og hundrede procent naturligt produkt, siger Mads Heinrich Juul.

Champost Insekt Gødning skal i første omgang sælges i Plantorama over hele landet. Salget skydes i gang allerede tirsdag 18. maj.