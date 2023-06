Nu kan disse pensionister tjene flere tusinde kroner ekstra om måneden

NORDJYLLAND:Der venter en stor gruppe pensionister en økonomisk gulerod, som for alvor kan mærkes.

Årsagen er, at regeringen har vedtaget et lovforslag, som betyder, at arbejdende pensionisters løn ikke længere vil blive modregnet deres folkepension.

Jo højere ens løn er, desto større er gevinsten.

- Når gevinsten stiger, jo højere lønnen er, er det, fordi dem med høj løn nu også vil kunne få udbetalt fuldt pensionstillæg, forklarer Camilla Schjølin Poulsen, privatøkonom i PFA Pension.

Så meget betyder det i kroner og øre

Beregninger fra PFA viser, at en enlig med en månedsløn på 45.000 kroner før skat, som modtager både folkepension og ATP, hidtil har fået udbetalt 30.361 kroner om måneden.

Det beløb stiger nu til 35.820 kroner.

For den gifte på fuldtid med en ægtefælle, der fortsat arbejder, stiger indkomsten efter skat fra 30.361 kroner til 34.038 kroner. Gevinsten er mindst for den gifte på deltid.

- De nye regler gør det langt mere attraktivt at arbejde efter pensionsdagen og er en win-win-situation for både den enkelte og samfundet. Der kan blive tale om en betydelig gevinst for den enkelte hver måned. Og mange af de pensionister, der lige nu udsætter folkepensionen, vil ikke behøve at gøre det mere, siger Camilla Schjølin Poulsen.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet vil omkring 40.000 folkepensionister i 2023 – stigende til omkring 50.000 i 2025 – ikke længere blive modregnet i deres folkepension, hvis de har arbejdsindtægt ved siden af.

- Det vil helt sikkert få flere medarbejdere, der nærmer sig pensionsalderen, til at overveje at fortsætte med at arbejde fremfor at forlade arbejdsmarkedet, vurderer Dansk Erhvervs arbejdspolitiske chef, Peter Halkjær.

Kan afhjælpe mangel på arbejdskraft

Udover pensionisterne vil lovændringen også få stor betydning for virksomhederne, spår han.

- Virksomheder på tværs af alle brancher i alle dele af landet mangler arbejdskraft, selvom tæt på 79.000 folkepensionister allerede giver en hånd med ude på virksomhederne. Håbet er, at mange flere pensionister vil overveje et job ved siden af folkepensionen, eller at trappe op i tid, hvis de allerede har et arbejde, siger Peter Halkier.

Afskaffelsen af modregningen i folkepensionisters egen indtægt har virkning fra 1. januar 2023.

Det betyder, at de folkepensionister, der har fået og vil få nedsat deres grundbeløb og pensionstillæg i løbet af 2023 på grund af deres arbejdsindtægt, vil få pengene tilbage i 2024.

Hvis du vælger at arbejde, efter du har opnået alderen til folkepension, vil du få udbetalt din folkepension ved siden af din arbejdsindkomst.

Hvis du allerede nu er stoppet på arbejdsmarkedet, kan du vælge at genindtræde på arbejdsmarkedet igen – og fortsætte med at få din folkepension uden modregning for arbejdsindkomster.

Har du anden indkomst end arbejdsindkomst, vil den indkomst fortsat blive modregnet i dit pensionstillæg som hidtil. Anden indkomst kan for eksempel være pensionsudbetalinger og positiv kapitalindkomst.

Den skattefrie seniorpræmie

Du opnår en ekstra gevinst, hvis du bliver på arbejdsmarkedet de første to år som folkepensionist.

Du har nemlig mulighed for en skattefri seniorpræmie, hvis du er født 1. januar 1954 eller senere, og du er i beskæftigelse i de 12 første måneder efter, at folkepensionsalderen er nået.

Du skal i løbet af det første år arbejde mindst 1560 timer. Enten som lønmodtager eller som selvstændig. Den skattefri seniorpræmie udgør 45.415 kroner.

Hvis du også arbejder i det andet år efter folkepensionsalderen, kan du få yderligere en seniorpræmie på 27.033 kroner. Samme beløb kan du opnå, hvis du først starter med at arbejde i det andet år.