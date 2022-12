Nu kan du realisere drømmen om egen campingplads

RØDHUS:Et areal på størrelse med cirka 17 fodboldbaner er i øjeblikket til salg hos Villadsen Ejendomshandel. Der er tale om Blokhus Natur Camping, som tidligere hed Rimmensgaard Camping, og der er allerede kommet flere interesserede købere på banen, siger Søren Villadsen fra Villadsen Ejendomshandel.

- Vi annoncerede den til salg for to-tre uger siden, og der har været pæn aktivitet omkring den. Flere har rekvireret salgsmateriale, og vi har en potentiel køber, som skal se pladsen i nærmeste fremtid, siger Søren Villadsen.

Ejerne af pladsen er Inge Vestergaard og Karsten Jepsen, der også driver Blokhus By Camping. De købte den daværende Rimmensgaard Camping i 2017 og etablerede Blokhus Natur Camping. Her er naturen, outdooraktiviteter og det enkle liv i fokus.

- Det er ikke en campingplads som eksempelvis Blokhus By Camping og Jambo Feriepark med masser af aktiviteter, men en plads der er baseret på outdooraktiviteter og naturen, siger Søren Villadsen.

Det har vist sig, at parret ramte direkte ind i tidens trend. Ifølge Søren Villadsen har pladsen i de seneste år vist fremgang.

Blokhus Natur Camping har fokus på udendørs liv og gæstes blandt andet af cyklister fra hele Europa. Privatfoto

- Antallet af overnatninger og omsætningen har været stigende gennem de seneste tre år. Det er tydeligt, at der er tale om en målgruppe, der er i vækst. Det er i øvrigt også en tendens, vi ser inden for salg af sommerhuse. Det er ikke sommerhuse med spa og pool men derimod det de traditionelle gamle mormor-sommerhuse, kunderne efterspørger pt., siger han.

Blokhus Natur Camping råder også over en række hytter. Privatfoto

Selv om pladsen er i fremgang, vælger parret at sælge den, og ifølge Søren Villadsen skyldes den beslutning mangel på tid og energi.

- Det kræver megen tid og energi at drive to campingpladser, og man kan sige, at det havde været bedre for dem at vente nogle år med at sælge, indtil outdoor-konceptet var helt og fuldt realiseret.

Pt. er der etableret 212 pladser, men arealet er godkendt til 350 pladser, og der er inden for gældende lokalplan mulighed for udvidelse til 500 pladser. Desuden er der blandt andet servicefaciliteter, butik og en bolig på det 12,4 hektar store areal.