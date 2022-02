Nu kan du flyve til nye rejsemål fra Aalborg

NORDJYLLAND:Corona-krisen dæmper fortsat rejselysten, og det fremgår tydeligt af passagertallene i Aalborg Lufthavn.

I januar i år var der 59.195 rejsende til og fra den nordjyske lufthavn - kun omkring halvdelen af passagertallet i januar 2019 året før corona-pandemien.

Pandemien har fået nogle flyselskaber til midlertidigt at stoppe ruter fra Aalborg.

- Udenrigsruter med Ryanair og SAS har i en kortere periode været sat på pause, men allerede her i starten af februar kommer der fly igen til både London og Oslo. Samtidig kommer charter-programmet helt op at køre igen fra midt februar, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen i en pressemeddelelse fra Aalborg Lufthavn.

Nye rejsemål

Udenrigsruterne fra Aalborg Lufthavn forventes at være tilbage på fuld kapacitet i løbet af marts. Derudover kommer der nye destinationer:

Fra april starter Bravo Tours direkte flyvning fra Aalborg til den græske ferie-ø Zakynthos, mens det tyrkiske flyselskab Corendon Airlines vil flyve fra Aalborg Lufthavn til Antalya i Tyrkiet med start 10. april. Derefter er der afgange hver torsdag og søndag frem til den 6. november.

Ryanair genåbner sin rute fra Aalborg til Stansted London her i februar, men deres ruter til henholdsvis Stockholm og Kaunas er fortsat sat på pause.

Også indenrigs-flytrafikken fra Aalborg til København har været påvirket af pandemien. Passagertallet på indenrigsruten var i januar i år knap 70 procent af tallet i samme måned i 2019.

- Blandt andet isolationskrav har gjort, at flere virksomheder fravalgte de fysiske møder. Samtidig var nedlukningen af kulturlivet medvirkende til, at fritidsrejsende hellere ville tage weekendturen til København på et senere tidspunkt, siger Niels Hemmingsen.

Flere fly til København

Lufthavnsdirektøren tilføjer:

- I takt med, at udlandet forventes at løfte deres restriktioner, ser vi også flere daglige afgange fra både SAS, Norwegian og DAT til København. Når vi går ind i foråret og sommerprogrammet, vil de være tilbage med fuldt program og over 20 daglige afgange.

Indenrigsflyvningerne mellem Aalborg og København udgør stadig langt den største trafik i den nordjyske lufthavn.