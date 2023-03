Nu sætter de ny rekord: Barndomsvenner gør det igen

AALBORG:Så har de gjort det igen.

Barndomsvennerne fra Støvring, Kasper Ulrich, Christoffer Bak og Christian Aachmann, har så stor succes med deres tøjbrand, at de nu sætter omsætningsrekord og laver endnu et tocifret millionoverskud.

De tre kompagnoner stiftede i 2015 Shaping New Tomorrow (SNT) i Aalborg, og siden da har de stort ikke set sig tilbage.

Ifølge et nyt regnskab omsatte SNT i seneste regnskabsår for over 400 millioner kroner. Det er 100 millioner kroner mere end året forinden.

- Med åbningen af fire nye flagskibsbutikker i Tyskland, skandinavisk kontor i København og fortsatte investeringer i genanvendelse og nye produkter har det været et fantastisk og skelsættende år. Aldrig har vi investeret så meget i fremtiden. Så er det klart, at det er tilfredsstillende at se det lykkes, udtaler adm. direktør Kasper Ulrich i en pressemeddelelse.

Egenkapitalen runder milepæl

SNT har i løbet af regnskabsåret investeret i at åbne nye butikker - blandt andet i Tyskland - og næsten fordoble sin medarbejderstab fra 120 til 200.

Det har påvirket overskuddet, som er faldet til 24,9 millioner kroner efter skat. For første gang i selskabets historie har egenkapitalen rundet 100 millioner kroner.

SNT blev i sin tid landskendt, da virksomheden deltog i tv-programmet Løvens Hule - og fik en investering fra blandt andet Jesper Buch.

Siden har de tre nordjyske ungdomsvenner konstant udvidet og udviklet, og forklaringen er måske ligetil.

Hvis man altså står for en succesvirksomhed, der udelukkende siden stifterne fattede malerpenslen, ombyggede og åbnede deres egen forretning i 2015 har opereret med ét klart mål:

At udvikle klassiske herrebukser og tøj i det hele taget, som føltes behageligt at bevæge sig rundt i.

Mere afdæmpet vækst

Med investeringerne i Tyskland råder SNT i dag over i alt 10 butikker – fem i Danmark og fem i Tyskland. Antallet af ansatte er i regnskabsperioden steget fra 120 til 200.

Ligesom resten af detailhandelen mærker SNT de mere usikre økonomiske forhold i Europa. Ifølge Kasper Ulrich forventer man dog fortsat vækst på top- og bundlinjen i det igangværende regnskabsår.

Men det bliver på et lidt mere moderat niveau end hidtil.

- I den aktuelle situation er vi, ligesom alle andre, nødt til at tilpasse forretningen og investere lidt mere afdæmpet, end vi måske gerne ville. Men samtidig holder vi fast i at tænke langsigtet og fortsat udnytte det momentum og de muligheder, der er i markedet for os, siger han.

Senest har SNT udvidet med også tøj til kvinder. De fysiske butikker udgør cirka halvdelen af virksomhedens samlede omsætning.

SNT har butikker i Danmark og Tyskland og sælger online i Norge og Sverige.