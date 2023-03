Nu sætter de ny rekord: Barndomsvenner gør det igen

AALBORG:Så har de gjort det igen.

Barndomsvennerne fra Støvring, Kasper Ulrich, Christoffer Bak og Christian Aachmann, har så stor succes med deres tøjbrand, at de nu sætter omsætningsrekord og laver endnu et tocifret millionoverskud.

Det skriver erhvervsmediet Finans.



De tre kompagnoner stiftede i 2015 Shaping New Tomorrow (SNT) i Aalborg, og siden da har de stort ikke set sig tilbage.

Ifølge stifterne selv er der omsat for mere end 400 millioner kroner i regnskabsåret 2021/22. Det er 100 millioner kroner mere end året forinden.

For hvert år har de tre ungdomsvenner udviklet og udvidet, og forklaringen er måske lige til.

Hvis man altså står for en succesvirksomhed, der udelukkende siden de fattede malerpenslen, ombyggede og åbnede deres egen forretning i 2015 - med et klart mål. At udvikle klassiske herrebukser og tøj i det hele taget, som føltes behageligt at bevæge sig rundt i.

Har sin egen kultur

Kasper Ulrich, der er administrerende direktør, siger til Finans:

- Vores kultur og mentalitet er at se muligheder frem for udfordringer, så selvom vi har været negativt påvirket af krig i Ukraine, stigende inflation og på mange måder et enormt hårdt år, ser vi fremad, siger han.

Ambitionen er fortsat at blive større og indtage nye lande med SNT-tøjmærket, der nu også er på markedet med tøj til kvinder.

SNT har i løbet af regnskabsåret investeret i at åbne nye butikker - blandt andet i Tyskland - og fordoble sin medarbejderstab. Det har påvirket overskuddet, som er faldet til 24,9 millioner kroner efter skat.

Det er knapt 13 millioner kroner mindre end i det forrige regnskab. Egenkapitalen er på over 100 millioner kroner, hvilket er første gang i SNT's historie.

SNT har butikker i Danmark og Tyskland og sælger online i Norge og Sverige.