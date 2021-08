Spar Nord kommer med købstilbud på lokalbank

AALBORG:Spar Nord vil inden for en periode på fire uger komme med et købstilbud på alle aktier i Danske Andelskassers Bank (DAB).

Spar Nord har i dag tirsdag købt flere aktier i DAB, så ejerandelen er gået fra 32,07 procent til 36,67 procent.

Det lyder ikke af meget, men betyder, at Spar Nord i henhold til lovgivningen er forpligtet til at fremsætte et overtagelsestilbud (købstilbud) til samtlige DAB's øvrige aktionærer.

Prisen per aktie i overtagelsestilbuddet skal mindst svare til den højeste pris per aktie, som Spar Nord har betalt inden for de seneste seks måneder forud for købstilbuddet.

Det svarer til 10,35 kroner per DAB-aktie.

Spar Nords topchef, Lasse Nyby, har ingen forventning om, at banken opnår kontrol med DAB gennem tilbuddet.

- Vi har jo tidligere fremsat et frivilligt købstilbud på DAB, men det blev afvist, ligesom vores gentagne henvendelser til ledelsen i DAB om de fordele, vi ser ved at gå sammen. Jeg har ingen forventning om, at det nye købstilbud vil blive modtaget anderledes, siger han.

Med de udsigter kan det undre, at Spar Nord går ind i endnu en tilbudsproces.

- Vi er glade for vores DAB-aktier som en strategisk investering, og da muligheden kom for at købe flere af dem, slog vi til, selv om det betød, at vi kommer til at fremsætte et forgæves købstilbud. Omkostningen til det kommer vi til at tage med, siger Lasse Nyby.