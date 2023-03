Nu skal nettet i vandet: Det handler om arbejdspladser og økonomi

HANSTHOLM:- I bund og grund handler det om økonomi og arbejdspladser. Det har betydning både for havnen og for kommunen.

Det siger Jan N. Hansen, formand for Hanstholm Fiskeriforening, i lyset af den længe ventede adgang til norsk farvand, som var en realitet op til weekenden, da en ny fiskeriaftale mellem EU og Norge var på plads. Den tidligere aftale udløb ved årsskiftet, og siden har både danske fiskere og fiskere fra andre EU-lande været afskåret fra at fiske i norsk zone.

- De fartøjer, der har mulighed for det, er allerede på fiskeri i norsk zone, siger Jan Hansen, som ærgrer sig over, at der skulle gå et døgn fra aftalen var en realitet, til der reelt var adgang til fiskepladserne i norsk område.

Svære forhandlinger

- Tilladelsen fra de norske myndigheder lod vente på sig, selv om det egentlig burde være en ren formalitet at give den. De fartøjer, der har adgang, er opført på en EU-liste, så der er ikke tale om, at der skulle udstedes individuelle tilladelser til hvert enkelt fartøj. Men der skulle lige gå et døgns tid yderligere, for fartøjerne på EU-listen havde adgang, siger Jan Hansen.

Her og nu glæder han sig over, at der igen er adgang til norsk område, men konstaterer, at aftalen ikke er helt så god, som håbet.

- Aftalen er forhandlet direkte mellem EU og Norge, og vi kan sidde med en fornemmelse af, at EU har spillet sine kort for dårligt - eller har haft for dårlige kort at spille med. Forhandlingerne er jo ikke blevet lettere efter, at Storbritannien er tråd ud af EU. Det betyder, at nordmændene nu både forhandler med EU og med briterne, og de har betydelige fiskeriinteresser i britisk farvand, som også skal varetages, siger Jan Hansen.

Fisk for 412 mio. kr

Danske fiskere hentede sidste år fisk for en samlet værdi af 412 mio. kroner i norsk farvand. Det svarer til cirka 14 procent af det samlede danske fiskeri.

- Vi er tæt på norsk farvand, og har en betydelig interesse i mulighederne for at fiske her, men den deler vi med fiskere fra andre EU-lande som Tyskland, Holland, Spanien og Portugal. Derfor prøver vi at samarbejde med fiskeriorganisationerne fra de øvrige EU-lande med fiskeriinteresser i norsk farvand at sikre de bedst mulige aftaler, siger Jan Hansen.

- Derfor håber vi, at den situation, vi har oplevet i år, ikke er den nye normal, når EU fremover laver fiskeriaftaler med Norge, siger Hanstholm-fiskernes formand og peger på, at de to og en halv måned, hvor norsk farvand har været lukket for danske fiskere, er en vigtig periode af året.

- Vi vil gerne derop tidligst muligt. Både fiskere og eksportører har en interesse i at starte året bedst muligt når priserne er gode. Det har ikke været muligt i år, og det er et problem både for fiskerne, for eksportørerne og også for en havn som Hanstholm, der mister landinger. Derfor er der andre en fiskeriet, som har interesse i, at forhandlingerne med Norge ikke trækker ud. Det handler om økonomi og arbejdspladser også på havnen, i Hanstholm og i kommunen, siger Jan Hansen.