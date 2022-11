Nu stiger prisen på dit juletræ også - og ikke kun i år

NORDJYLLAND:Det kan blive dyrere at få duften af gran til at brede sig hjemme i stuen i år.

Prisen på dit juletræ kan nemlig meget vel stige - og ikke bare i år.

- Vi kommer til at tage mere for vores juletræer fremover. Kunderne skal til at vænne sig til at betale mere, siger Dennis Madsen.

Han driver en plantage med 40 hektar juletræer ved Aars og har allerede hævet priserne på nogle af sine træer.

- Jeg tager en euro mere i år for de træer, som jeg eksporterer til udlandet. Jeg ved ikke, om vi kommer til at hæve prisen på de træer, vi sælger til private. Men det burde vi gøre.

- Vi har fået for lidt for vores træer i otte år. Måske ender vi med at tage en tyver mere i år, siger Dennis Madsen.

Sælger træer for tre millioner

Han og familien har avlet juletræer i 11 år. Firmaet DM Trees er et familieforetagende. Dennis Madsens hustru ordner papirarbejdet, og parrets tre børn er med ude i plantagen, når træerne skal nippes og gødes.

Prisen på juletræer er faldet hvert eneste år de seneste otte år. Det har fået mange producenter til at sige stop.

Lige nu forsvinder der cirka 100 juletræsavlere om året i Danmark, anslår brancheforeningen Danske Juletræer.

I år er da også det mest udfordrende år, familien Madsen har oplevet i deres tid som juletræsavlere. For oveni de lave priser er omkostningerne til at dyrke træerne pludselig steget voldsomt.

- Alting er steget i pris. Gødning, sprøjtemiddel, diesel, paller til fragt og sågar de net, vi bruger til at svøbe juletræerne i. Det er mange små ting, der løber op, siger Dennis Madsen.

Han og familien sælger juletræer for cirka tre millioner kroner om året. Ved siden af driver Dennis Madsen en svineproduktion.

De fleste af træerne eksporterer familien Madsen til Tyskland, Polen og Frankrig. Det er også blevet dyrere, for fragten er steget. Samtidig holder kunderne igen.

- Tyskerne har næsten halveret deres bestillinger i år, og mange af ordrerne er kommet meget senere end normalt. De er bange for, at de ikke kan komme af med deres træer, som de sælger på de store torve i Tyskland, fortæller Dennis Madsen.

- Gør ekstra ondt

Det samme oplever man hos brancheforeningen Danske Juletræer.

Juletræsproducenter over hele Europa har været presset af lave priser i otte år, siger branchedirektør Claus Jerram Christensen.

- Nu kommer de her ekstra omkostninger så oveni. Så nu gør det endnu mere ondt. For én ting er, at du får mindre for din vare. Nu er det så også blevet dyrere at lave den, siger branchedirektøren.

Udover stigende dyrkningsomkostninger er det også blevet sværere at skaffe arbejdskraft til juletræsplantagerne rundt om i Europa. Og de, der er tilbage, forlanger mere i løn.

Brancheforeningen Danske Juletræer må på grund af konkurrenceretlige årsager ikke udtale sig om forventninger til priser.

Men direktør Claus Jerram Christensen vil gerne fortælle, at det i år er blevet mellem 10 og 15 kroner dyrere at producere et dansk juletræ. Samtidig ser man ind i en periode med faldende udbud.

Kræver meget arbejde

Hvor meget prisen vil stikke af, er uvist. Og selv hvis prisen stiger, er det ikke sikkert, at hele regningen ender hos forbrugeren.

- Forhandlerne og mellemhandlerne har fået træerne billigt i mange år. Så de har en avance, de kan skrue på, siger Claus Jerram Christensen.

Juletræsmarkedet er cyklisk, forklarer han. Når der er gode priser på juletræer, får flere lyst til at producere.

- Så sættes der flere planter i jorden, og 10 år senere er der for mange. Og så begynder priserne at falde, fordi udbuddet bliver for stort. Det er det, vi har været igennem de seneste år i hele Europa. I 2020 ramte vi bunden, og nu er vi på vej til, at der bliver færre træer igen, siger branchedirektøren.

Mange tror måske, at det passer sig selv på marken, indtil det bliver fældet. Men faktisk kræver det mange arbejdstimer. Det skal blandt andet gødes og nippes flere gange i løbet af en sæson, så det får den helt rigtige grønne farve og ikke vokser for hurtigt. Der skal også bruges sprøjtemiddel for at holde utøj ude.

-Det er ikke mange afgrøder, man dyrker i syv år, før der begynder at komme penge. Så det er en meget omkostningstung branche, siger juletræsavler Dennis Madsen.

Familien Madsen har lige nu travlt med at fælde og klargøre deres træer, inden de sendes ud til forhandlere i hele Europa. Familien eksporterer hovedsageligt træer til Tyskland, Holland, England, Polen og Norge.

Tror på en fremtid

Der går cirka syv - 10 år fra et juletræ er plantet til det er modent til at blive fældet og solgt.

- Og i de år har vi jo betalt både jordleje, kemi og arbejdskraft, siger Dennis Madsen.

Selvom markedet lige nu er presset, og op mod 100 avlere forlader faget hvert år, tror Dennis Madsen fra Aars på en fremtid som juletræsproducent.

- Vi skal alle sammen have et juletræ den 24. december. Og sådan bliver det ved med at være. Vi brænder for det. Jeg elsker at gå rundt herude og se træerne gro. Det er en livsstil for os.