Nu tændes lyset i tre erhvervslejemål i populær kystby

BLOKHUS:Der har gennem længere tid været gisnet om, hvilke butikker der var på vej i de tre erhvervslokaler i ejendommen beliggende på Torvet 2, og nu er der sat underskrift på en lejekontrakt.

René Lagoni, der er medlem af direktionen i West Wind-gruppen, som driver i alt 27 butikker i landet, oplyser, at West Wind Blokhus har lejet alle tre lejemål.

- Vi har besluttet at flytte vores butik fra de nuværende lokaler på Torvet 13 til de nye lokaler, som både er større og mere tidssvarende, siger René Lagoni.

West Wind Blokhus får nu i alt omkring 450 kvadratmeter at råde over, og i den kommende tid skal lokalet gøres klar til åbning.

- Vi er presset på tid, men vi håber, at vi kan være klar til at åbne butikken til påske, siger René Lagoni.

- Vi glæder os helt vildt, og det bliver rigtig spændende at komme i de nye rammer.

West Wind har haft det nuværende lejemål siden 1996, hvor købmand Keld Hansen fra Søndervig etablerede det daværende bowlingcenter midt i byen.

I alle årene har Per Adsersen varetaget driften af butikken, men han valgte at trække sig ved årsskiftet.

Per Adsersen og René Lagoni er gamle klassekammerater fra Hvide Sande, og Per Adsersen blev en del af West Wind i 1995, da han købte sig ind med en halvpart i virksomheden.

- Da muligheden om at starte en butik i Blokhus opstod i 1996, valgte han at flytte til området, og frem til 1. januar i år har han bestyret butikken. Nu har han ønsket at sælge sine anparter og trække sig ud af virksomheden for at nyde sit otium, siger René Lagoni, der tilføjer, at det var i forbindelse med en afskedsreception for Per Adsersen og hustruen, Dorthe, at bestyrelsen fra West Wind fik øje på det tomme erhvervslokale.

- Vi kunne se, at det ville passe lige ind i vores koncept, og beliggenheden er perfekt, siger han.

Flytningen blev ikke mindre tillokkende af, at der ventede en større renovering af det nuværende lokale, som West Wind dog ikke forlader, når den nye butik åbner.

- Vi har først mulighed for at komme ud af vores lejekontrakt ved årsskiftet, og derfor har vi besluttet at lave en outlet i de nuværende lokaler, siger René Lagoni.

Majbrit Birchvig, der er ansat som ny bestyrer i Blokhus, får ansvaret for den nye butik. René Lagoni oplyser, at der formentlig vil blive behov for nyansættelser, men endnu er der ikke et overblik over, hvor mange nye medarbejdere der er behov for.

Adressen Torvet 2 dannede tidligere ramme om "Kaptajn Golf", men nu er der opført erhvervslokaler i stueetagen, underjordisk garageanlæg, pulterrum, fælles værksted i kælderen og i alt otte lejligheder på første og anden sal.