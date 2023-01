Nu udvider sushiproducent igen: Vil investere en halv milliard

HANSTHOLM: Sashimi Royal A/S, der opdrætter den eksklusive sushifisk Yellowtail Kingfish og har til huse på Ndr. Strandvej 66 på Hanstholm Havn, har opkøbt naboejendommen Ndr. Strandvej 62 af Fjord Seafood A/S.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Nyerhvervelsen sætter ekstra turbo på selskabets investeringer i Hanstholm på i alt op imod en halv milliard kroner hen over de kommende år.

- Vi er utroligt glade for den her mulighed. Det betyder nemlig, at nogle af de ting, der lå i vores byggefase 3, som er planlagt til 2024/25, allerede kan implementeres gradvist fra det indeværende år, fortæller Adm. Dir. Søren Tjørnelund Mattesen, Sashimi Royal A/S.

Gør klar til udvikling af nye produkter

Det drejer sig blandt andet om ønsket om at få samlet så mange funktioner internt som muligt.

- Det drejer sig ikke mindst om lokaler til procesfaciliteterne, som dækker over forarbejdning og pakning af fiskene samt egne køle- og frysefaciliteter. Det giver os blandt andet mulighed for at forberede os på de kommende udvidelser af produktionen og at gennemføre udvidelsen af procesfaciliteterne i takt med udvidelsen af selve produktionen, påpeger Søren Tjørnelund Mattesen.

Herudover flytter administrationen også ind i de nye bygninger.

Søger flere medarbejdere

I takt med at den igangværende udvidelse skrider frem – i øvrigt efter tidsplanen – øger Sashimi Royal også medarbejderstaben.

- Det gælder både hos Maximus i Gudnæsstrand i Sydthy, der blandt andet huser vores stamyngel og hvor fiskene går i opdræt indtil de flyttes til Hanstholm. Men også i Hanstholm, hvor vi lige nu for eksempel søger en produktionsleder til de nye procesfaciliteter. Der vil løbende komme stillinger i takt med, at byggerierne bliver færdige og vi håber, at der er lokale medarbejdere i for eksempel fødevareindustrien, der kunne have lyst til at være med i vores udvikling, siger Søren Tjørnelund Mattesen.

Han tør ikke sætte tal på, hvor mange nye medarbejdere, der skal ansættes hen over de kommende par år.

- Det tager vi løbende i takt med, at de enkelte faser af vores udvidelse, nærmer sig deres afslutning. Men vi vil løbende slå stillingerne op, påpeger Søren Tjørnelund Mattesen.

Sashimi Royal A/S overtog bygningen ved årsskiftet og forventer i første omgang at rykke ind i halvdelen af den nye bygning de kommende måneder. Fjord Seafood A/S fortsætter som lejer i dele af bygningen.

Parterne ønsker ikke at offentliggøre prisen på bygningerne.