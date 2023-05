Nuphrai skiftede navn for at få godkendt lån i banken

BLOKHUS:Der hersker travlhed i bageriet denne torsdag morgen. Håndværkere, fastboende og turister frekventerer butikken for at købe frisk bagerbrød.

- Du kan godt skrive, at hun er den bedste, råber en kunde på vej ud af butikken.

"Hun" er synonymt med Anna Kristensen, som i 1988 købte bageriet sammen med sin nu afdøde mand, Ole Kristensen.

Hun er oprindeligt fra Thailand, hvor hun fik navnet "Nuphrai Thamruang" - her voksede hun op i en familie, hvor pengene var små, men omsorgen for hinanden stor.

- Jeg husker, hvordan min far og bedstefar sagde, at de ikke var sultne, når vi skulle have aftensmad. Selvfølgelig var de sultne, men på den måde sikrede de, at der var mad nok til os børn, fortæller Anna Kristensen, der i daglig tale kaldes "Noo".

Anna Kristensen skiftede, på opfordring fra hendes revisor, hendes oprindelige thailandske navn ud med et danskklingende.

Opvæksten har sat sit præg på Anna Kristensens tilgang til tilværelsen - hun er arbejdsom, og hendes holdning er, at "det er nødvendigt at yde for, at man kan nyde".

En ånd som parrets tre børn er opdraget i, og alle har taget del i driften, så snart de kunne nå bordet i bageriet eller ekspedere i butikken.

- Mine børn skal ikke belaste samfundet - de har alle to arme, to ben og en hjerne, og er dermed forpligtet til at gøre en indsats, siger hun.

Anna Kristensen kalder sit arbejde en livsstil, og hun nyder de mange snakke med kunderne.

Udvikling er nødvendig

I Blokhus har hun og ægtemanden, Ole, skabt en sund butik, som gennem årene er udvidet over flere gange.

I 2017 etablerede hun en café, og senest har hun udvidet butikken med mere plads til bagværket og investeret i en stenovn, som hun har overtaget fra det nu lukkede Hune Bageri – en lukning som i øvrigt også har medført mere travlhed hos familien Kristensen.

- Vi er nødt til at udvikle vores sortiment, og vi skal lave det, kunderne efterspørger, siger Anna Kristensen.

- Hvis ikke vi skal gå i stå, er vi nødt til at udvikle og investere i nye tiltag. Vi er en specialbutik, og det er vores levebrød - derfor skal vi lave det bedste brød og give den bedste service.

Anna Kristensen og datteren, Maria, har ingen vanskeligheder ved at arbejde tæt sammen.

I 2012 døde Ole Kristensen efter længere tids kræftsygdom, og han var bekymret for familien, som han lod i stikken. Mads Kristensen, der netop var fyldt 18 år, tog ansvaret på sig og overtog tjansen som bagermester efter sin far.

- Det var en stor byrde, som han fik på sine skuldre, og den dag i dag er han min klippe, siger Anna Kristensen.

- Hvis han føler sig sløj, tager han to piller, for han ved, at melder han sig syg, så svigter han sin mor.

Navneskifte banede vejen

Det var dog ikke kun tabet af faderen, der i den periode prægede familiens hverdag. Det skulle nemlig vise sig, at det var udfordrende at få den nødvendige opbakning fra pengeinstituttet.

- Det var hårdt for mig at overtage efter Ole - trods det, at jeg kunne præsentere et fint regnskab, troede de ikke på mig. Der stod jo Nuphrai Thamruang på ansøgningen, og jeg var alene.

- Jeg blev afvist af banken, selv om de lokale rådgivere kendte mig, krævede det en godkendelse på et højere niveau.

Efter at have løbet panden mod muren flere gange, fik hendes revisor den idé, at hun skulle skifte navn. Det skulle vise sig at være en god taktik.

- Jeg kom til at hedde Anna, og det navn bruger jeg hver gang, at jeg skal i banken, griner Anna Kristensen og medgiver, at det har været nødvendigt med goodwill fra banken de senere år.

Svære år

Først måtte bageriet gennem en pandemi, og bedst som de troede, at de havde overvundet krisen, ramte de stigende energipriser bageriet.

- Det betød, at vi havde månedlige udgifter til el på 48.000 kroner og til olie på 28.000 kroner. Selv om vi solgte godt, var vi udfordret af de høje omkostninger, og på det tidspunkt havde banken svært ved at se fremtiden for bageriet.

Heldigvis har omkostningerne nu nået et mere acceptabelt niveau - krisen er afværget, og Anna Kristensen ser lyst på fremtiden, hvilket afspejles i førnævnte tiltag.

- Vi nyder stor opbakning fra lokalområdet og fra de mange turister, der besøger området, og det er jeg meget taknemlig for. For uden dem var vi her ikke, siger hun og roser i den forbindelse Erhvervsforeningen Blokhus' arbejde med at skabe events og PR for destinationen.

Allerede som 18-årig var Mads Kristensen nødt til at overtage tjansen som bagermester.

- Vi er som alle andre

Nuphrai Thamruang kom til Danmark i 1987, og havde de bedste intentioner i forhold til integration og at bidrage til samfundet.

De første år var dog ikke en dans på danske roser - det var svært at være fremmed i et lille land.

I 1992 fik hun sit første barn, Karl, der læser til maskinmester i Frederikshavn - han hjælper i bageriet i ferier, og når det er nødvendigt. I 1994 blev Mads født, og året efter kom Maria til verden, som i dag er en vigtig del af bageriet, hvor hun er at finde bag disken.

Mange bagerier har knækket nakken i kølvandet på de stigende energipriser, men familien Kristensen holder deres livsværk kørende.

Anna Kristensen husker tydeligt, hvordan børnene kom grædende hjem fra skole, fordi deres mor blev kaldt en luder, og hvordan hun blev mødt af spørgsmål fra børnenes institution, om de skulle tilbydes andet mad end de øvrige børn.

- Vi er danske og spiser også flæskesteg og svinekød, lød svaret.

Massage med "Happy Ending"

I dag er fordommene afløst af respekt, og der er længere mellem de kunder, som undrer sig over, at det er en thailænder, der sælger dansk wienerbrød. Dog står flere episoder stadig i levende erindring hos Anna Kristensen.

- Jeg havde en kunde, som spurgte mig, om jeg gav massage med "happy ending".

Andre har med fagter indikeret, at de skal have et smurt rundstykke i den forvisning om, at kvinden bag disken ikke var så velbevandret i det danske sprog.

- Når de er færdige med at gestikulere, at rundstykket skal smøres, har jeg sagt: "ja, tak - skal det være et tyndt lag eller med tandsmør", siger hun, der udover en god portion dansk humor mestrer tysk og engelsk.

- Mads er min klippe, siger Anna Kristensen.

Planer for fremtiden

Hun forsøger at tage det hele fra den humoristiske side, og man fornemmer en stædighed og en vilje hos den 55-årige kvinde. En antagelse der bekræftes af datteren, der kalder moderen "stædig og sej".

- Det er hendes vej, vi følger, siger Maria Kristensen med smil i stemmen.

Bliver hun mødt af modgang, forstår man, at hun kridter skoene endnu mere.

- Så arbejder jeg endnu mere hårdt - det er ikke synd for mig, jeg har det, der skal til, siger hun.

Derfor har det heller aldrig været en mulighed at give op, når det har set allermest sort ud.

- Bageriet er børnenes arv efter deres far, og de knokler også selv for vores fælles projekt, siger Anna Kristensen.

Anna Kristensen har ikke sat en dato på, hvornår hun har langet det sidste brød over disken. Arbejdsdagene er lange, men hun nyder hun sit job, som hun kalder en livsstil.

Og så har hun fortsat drømme for bageriet, som i år kan fejre 35 års jubilæum i Blokhus.

- Jeg drømmer om at udvide caféen og lave kagebord fredag, lørdag og søndag, men nu ser vi tiden an - nu har vi lige brugt penge på en stenovn og på ny indretning af butikken, lyder det fornuftigt fra Anna Kristensen.