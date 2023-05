Ny chef for turismen og erhvervet: - Et område med et kæmpepotentiale

AALBORG/JAMMERBUGT:- Jeg er utrolig glad for, at jeg har fået muligheden, og at der er tillid til mig, så lige nu føler jeg en stor spænding og begejstring, men naturligvis også en vis sorg over at skulle sige farvel til noget, som jeg er glad for, siger Mette Greisen Damsgaard, der netop har fået jobbet som den nye erhvervs- og turistchef i Jammerbugt Kommune.

En stilling som hun først søgte efter nøje overvejelser. Hun er glad for sit nuværende job som souschef i Destinationsudvikling hos Dansk Kyst- og Naturturisme, som hun netop har fejret otte års jubilæum med.

Den 41-årige kvinde er oprindeligt fra Struer og bor i dag i Aalborg sammen med sin mand og parrets tre børn, der tæller en datter på 11 år og tvillingepiger på otte år.

Mette Greisen Damsgaard er uddannet cand. mag i dansk og kommunikation, og udover erfaring fra stillingens som souschef i Dansk Kyst- og Naturturisme, har hun blandt andet været ansat som projektleder i VisitNordjylland og konsulent hos Fundraisers.

Den erfaring skal nu bringes i spil i Jammerbugt Kommune.

- Området rummer et kæmpepotentiale i forhold til turismeudvikling, og jeg ser frem til at kombinere dette med at sikre bæredygtig vækst for erhvervet. Jeg glæder mig til at styrke den gode udvikling i samarbejde med de mange stærke og lokale ressourcer, siger hun og tilføjer.

- Udfordringen med at tænke erhverv i bred forstand og turismen specifikt er yderst interessant i en kommune, hvor turismen fylder så meget.

Hendes primære arbejdsfelt har hidtil været turismen, og hun skal nu i gang med at lære nye arbejdsområder og virksomheder at kende.

- Det ser jeg som en spændende udfordring, og jeg går til den del af jobbet med ydmyg spænding, hvor jeg ved, at jeg nok skal knokle lidt mere. Dog har jeg erfaring med at bringe små og mellemstore virksomheders udviklingsmuligheder i spil, og den erfaring vil jeg læne mig op ad, siger hun.

- Og så kommer jeg i høj grad til at læne mig op ad de kompetente og erfarne medarbejdere, der er i afdelingen, hvor jeg vil være lutter ører til at starte med.

Mette Greisen Damsgaard har allerede flere ideer til tiltag, men for hende er det vigtigt at stikke fingeren i jorden.

- Jeg går til opgaven med ørerne først, for der er tale om en veletableret og velfungerende erhvervs- og turismeindsats og et professionelt erhverv. Umiddelbart tænker jeg, at jeg kan bidrage med at tænke turismen og erhvervet ind i en bredere kontekst, og på den måde bidrage til en endnu stærkere sammenhæng mellem eksempelvis den fysiske planlægning og den strategiske turismeudvikling, siger hun.