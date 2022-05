Ny direktør bytter gerne skjorten ud med lægeuniformen

AALBORG:Martin Rostgaard-Knudsen har lige afleveret sine børn i institution, inden han er kørt fra Skørping til hans kontor på Hjulmagervej i Aalborg for at mødes med mig en fredag morgen.

Da han sagde ja til jobbet som lægefaglig direktør i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland, var han bekymret for, om han skulle gå på kompromis med familielivet, der tæller fire børn og kæresten Susanne.

En lederstilling som denne er langt fra på 37 timer, men han har fundet en god balance.

Han både afleverer og henter børnene flere gange om ugen. Helst omkring klokken 15, hvis muligt, og så arbejder han videre et par timer, når børnene er puttet.

Men en topdirektør, der også i høj grad prioriterer familielivet, hører man ikke så ofte om. Det lyder ikke specielt ambitiøst, ville nemt være min første indskydelse.

Efter få minutter i selskab med Martin Rostgaard-Knudsen er man dog slet ikke i tvivl om hans evner eller ambitioner.

Han er afslappet og venlig, men man fornemmer hurtigt hans autoritet. Det er svært at forklare, hvad det er. Måske er det hans helt tydelige agenda og klare sprogbrug eller måske den måde, han helt tydeligt hviler i sin nye rolle som direktør. På trods af, at jobbet og hjørnekontoret kun har været hans i godt og vel et halvt år.

Som blot 40-årig har han opnået det, som mange arbejder et helt liv på, men kun få får lov til.

Men Martin Rostgaard-Knudsen er ikke kun ambitiøs på sine egne veje. Han har også en anden agenda, der har afgørende betydning for sundhedsvæsenet, mener han.

Du kan læse portrættet af Martin Rostgaard-Knudsen i sin fulde længde hos Nordjyskes nye erhvervsmedie, Vigeur, på linket her. Helt kvit og frit.