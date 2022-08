Ny direktør i stor Hjørring-virksomhed

HJØRRING:Danmarks største producent af glas til bygningsformål, Glaseksperten i Hjørring, har fået ny CEO. Det er den 48-årige Jess Gregersen, som siden oktober 2020 har været salgs- og vicedirektør i virksomheden. Han overtager posten efter ejeren, Christian Larsen, der bliver ny bestyrelsesformand.

- Jeg har haft et tæt parløb med Christian, og det har i lang tid været planlagt, at jeg skulle overtage posten som CEO. Det har været en glidende overgang og en stor fordel for mig, at jeg har kunnet lære af Christian, som med sin store erfaring stadig vil bidrage til udviklingen af Glaseksperten, siger Jess Gregersen i en pressemeddelelse.

Han skal i øvrigt fortsat have ansvaret for salg og marketing.

Christian Larsen har drevet virksomheden gennem 32 år, og udover at være bestyrelsesformand skal han fortsat arbejde med udvikling, investeringer og projekter i virksomheden.

- Jeg mener, at det nu er det rigtige tidspunkt at lade Jess få det daglige ansvar. Han har en stærk kommerciel forståelse og en solid forretningsforståelse samt fokus på den gode arbejdsplads, og derfor passer han utroligt godt til Glaseksperten. I virksomheden har vi et rigtigt stærkt team med mange dygtige medarbejdere, som skaber meget flotte resultater, og jeg sender med sindsro stafetten videre til Jess og ser frem til min nye rolle. Nu får jeg tid til det, jeg brænder allermest for, nemlig udvikling og projekter, siger Christian Larsen.

Jess Gregersen har tidligere været salgsdirektør hos køkkenproducenten JKE Design og salgsdirektør og kommerciel direktør hos byggematerialeleverandøren Knauf.