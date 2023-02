Ny direktør på plads hos Thy Erhvervsinvest

THY: Den 1. februar tiltrådte 48-årige Lars Facius stillingen som direktør i Thy Erhvervsinvest. Han tager over efter Thomas Sandal Hansen, som efter knap to år på posten er blevet direktør i en af Thy Erhvervsinvests investeringsvirksomheder, Hedegaard Nordic.

Ifølge Thy Erhvervsinvests bestyrelsesformand, Francois Grimal, er netop dette skifte et godt eksempel på Thy Erhvervsinvests rolle:

- At Thomas nu selv skal prøve kræfter med et generationsskifte hos Hedegaard Nordic, som er en af vores investeringscases, er et klart bevis på den rolle, som Thy Erhvervsinvest spiller i Thy. Vi er med til at sikre kontinuitet og beskæftigelse hos områdets virksomheder samt at hjælpe med at finde nye, unge talenter, som kan springe til ved generationsskifter, siger Francois Grimal og tilføjer:

- At det så gik ud over vores egen direktør, bekræfter blot den rolle og det engagement, vi har for erhvervslivet i Thy. Vi bruger den bedste, vi har, siger han.

En erfaren mand til posten

Thy Erhvervsinvests nye direktør, Lars Facius, har de seneste 10 år haft sin egen konsulentvirksomhed inden for regnskab og økonomisk rådgivning sideløbende med, at han har investeret i flere lokale virksomheder. Aktiviteter, han fortsætter med ved siden af jobbet hos Thy Erhvervsinvest.

Tidligere har han også arbejdet både som revisor hos RSM i Hurup og været økonomichef hos henholdsvis Homann Staal og Thy Data i Thisted.

Han kommer altså med en solid, økonomisk og erhvervsfaglig erfaring i bagagen, som ifølge Francois Grimal, gør ham til den rette person til posten som direktør for Thy Erhvervsinvest:

- Udover hans stærke økonomiske fundament, er Lars en rigtig Thybo, der kender mentaliteten og har en ydmyg tilgang til folk. Lars er en meget dedikeret person, der kan løse komplekse situationer til alles fordel. Derfor har jeg fuld tillid til, at han kan finde de gode løsninger til gavn for virksomhederne, siger Francois Grimal.

Ser frem til at komme i gang

Lars Facius glæder sig til at komme i gang og er ikke i tvivl om, at der ligger en masse spændende arbejde foran ham:

- Jeg ser frem til et spændende job, hvor jeg kommer til at arbejde med alt det, jeg synes, er spændende; at styrke det lokale erhvervsliv og sikre at virksomheder og arbejdspladser bliver i vores område. Og selvfølgelig også at arbejde sammen med og skabe værdi for de aktionærer, der er en del af Thy Erhvervsinvest, siger Lars Facius.

Ifølge Lars Facius ser vi ind i en fremtid med behov for netop det, som Thy Erhvervsinvest hjælper med:

- Vi ser ind i en fremtid, hvor der hele tiden vil være behov for generationsskifter, og hvor vækstvirksomheder og startups har behov for kapital og vejledning. Alt sammen spændende emner, som jeg slet ikke kan vente med at komme i gang med, siger Lars Facius, der tilføjer, at man er meget velkommen til at tage kontakt til ham, hvis man overvejer at få Thy Erhvervsinvest med på sidelinjen.

Privat bor Lars Facius i Sjørring med sin kone Jette, som han sammen har fire børn med. Lars Facius kommer til at have kontor i Sjørring.

Thy Erhvervsinvest er et lokalforankret investeringsselskab, hvis formål er at støtte op om og udvikle virksomheder i Thy og omegn. De understøtter og udvikler virksomheder ved at foretage kapitalindskud mod ejerandele eventuelt suppleret med etablering af lån.